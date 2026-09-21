“No voy a seguir rotando por rotar ni poniendo jugadores que estén por debajo del rendimiento que exige Nacional”: Lucas González

Atlético Nacional perdió 2-0 frente a Llaneros y dejó nuevamente dudas en su funcionamiento defensivo, especialmente en las transiciones. El técnico Lucas González reconoció que su equipo sabía cómo iba a jugar el rival, pero no logró controlar las contras que terminaron marcando la diferencia.
El entrenador verdolaga aseguró que el partido tuvo dos caras. En la primera mitad, Nacional quedó demasiado expuesto cada vez que perdió la pelota en campo contrario y Llaneros aprovechó esos espacios para generar peligro. En el segundo tiempo, el equipo mejoró en ese aspecto, pero no encontró el gol.
“Creo que jugamos dos partidos diferentes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte estoy de acuerdo con Jorman, quedamos muy expuestos nosotros en el momento en que perdimos el balón en campo contrario y así vienen los goles, no solamente los goles sino un par de ocasiones más”, explicó González.