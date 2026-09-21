¡El míster campeón del mundo continúa! Luis de la Fuente renovó hasta 2032 como DT de España

El seleccionador español Luis de la Fuente, ganador con la Roja del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024, renovó su contrato hasta 2032, anunció este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
“Luis de la Fuente ampliará su contrato con la vista puesta en las dos próximas EURO (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina”, anunció el organismo en un comunicado.
La renovación del contrato del técnico, de 65 años, se aprobó “por unanimidad” durante la junta directiva que la RFEF celebró este lunes por la mañana en Las Rozas, en las afueras de Madrid.