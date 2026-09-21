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Atención suscriptores de Disney+: la plataforma anuncia que también mostrará publicidad en su plan más caro

La app actualizó las condiciones de sus planes de suscripción para aclarar que todos, incluido el Premium, mostrarán anuncios.

  • Mientras el plan Estándar con anuncios los incluye durante la reproducción de películas y series, los planes Estándar y Premium tendrán publicidad limitada antes o después de los contenidos y en eventos en directo. FOTO cortesía Disney
    Mientras el plan Estándar con anuncios los incluye durante la reproducción de películas y series, los planes Estándar y Premium tendrán publicidad limitada antes o después de los contenidos y en eventos en directo. FOTO cortesía Disney
Europa Press
hace 3 horas
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Disney+ mostrará anuncios en todos sus planes de suscripción, incluido el Premium, aunque solo la modalidad que ya incluía estos contenidos publicitarios los mostrará durante la retransmisión de sus programas.

La plataforma de streaming ha actualizado la información relativa a los anuncios en sus servicios de suscripción para matizar que todos los planes, y no solo el Estándar, mostrarán anuncios.

Se trata de un cambio reciente del que ha advertido el medio especializado Polygon y que también se recoge en el apartado de Anuncios y en la información sobre las suscripciones en España.

En estos apartados, la compañía de entretenimiento especifica que “todos los planes incluyen promociones y patrocinios de Disney, y también pueden incluir anuncios antes o después de la reproducción, en los canales, en directo o en diferido, en eventos especiales y en contenido bajo demanda de terceros”.

Los suscriptores del plan Estándar con anuncios verán anuncios “al reproducir la mayoría de las películas y series”, es decir, durante la reproducción de estos contenidos.

En cambio, en los planes Estándar y Prémium, Disney indica que “pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráileres de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas”.

Lea también: Falleció Peabo Bryson, la voz de varias películas de Disney y leyenda del R&B

También señala que “el contenido en directo o los eventos especiales (reposiciones incluidas) pueden incluir pausas publicitarias o mensajes publicitarios”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes:

¿Disney+ Premium tendrá anuncios?
Sí. Disney+ actualizó sus condiciones para especificar que todos sus planes, incluido el Premium, mostrarán algún tipo de publicidad.
¿Qué diferencia hay entre los planes de Disney+ en cuanto a los anuncios?
El plan Estándar con anuncios muestra publicidad durante la reproducción de la mayoría de películas y series. Los planes Estándar y Premium incluyen publicidad limitada antes o después de los contenidos, en clips, tráileres, canales en directo, eventos especiales y contenido patrocinado de otras marcas.
¿Cuándo empezó Disney+ a mostrar anuncios en todos sus planes?
El cambio fue detectado recientemente por el medio especializado Polygon y ya aparece reflejado en el apartado de anuncios y en la información sobre suscripciones de Disney+ en España.
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