Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca a días de elecciones: “Golpe a la democracia”

En plena semana previa a las elecciones legislativas y a las consultas presidenciales, el país registra un nuevo hecho de violencia política: el asesinato de Wilfredo Braca, militante del Centro Democrático, ocurrido en Puerto Rondón, Arauca.

Por su parte, el Centro Democrático rechazó de manera categórica el asesinato de su líder y militante Wilfredo Braca, ocurrido en el municipio de Puerto Rondón, y advirtió sobre el impacto de este crimen en la democracia del país.

A través de un pronunciamiento que se compartió en la cuenta oficial del partido político en X (antes Twitter), se aseguró que “condena con la más absoluta firmeza el asesinato de nuestro líder y militante Wilfredo Braca, ocurrido en Puerto Rondón, Arauca. Fue atacado mientras ejercía su derecho legítimo a participar en política y a trabajar por su comunidad”.

Además, el partido sostuvo que el hecho no solo enluta a la familia de la víctima, sino que también representa una amenaza para el ejercicio político y es un “golpe directo contra la democracia colombiana”.

En su comunicado, la organización también alertó sobre un presunto patrón de violencia contra sectores opositores. “Siguen intimidando y asesinando a miembros de la oposición, incluso en medio del discurso oficial de la llamada ‘paz total’, mientras amplias regiones del país permanecen bajo el asedio de los grupos armados ilegales”, indicó.

Finalmente, el Centro Democrático hizo un llamado directo al Ejecutivo. “Exigimos al Gobierno Nacional garantías reales de seguridad para todos los líderes y candidatos, y resultados contundentes frente a los grupos armados que hoy mantienen atemorizado a Arauca”, concluyó el partido.