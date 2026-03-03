x

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca a días de elecciones: “Golpe a la democracia”

El partido rechazó con firmeza el crimen, denunciando un “patrón de violencia” contra sus integrantes y lanzando un reclamo al Gobierno Nacional: aseguran que, mientras se habla de “paz total”, los grupos armados siguen silenciando a la oposición.

    El hecho ocurrió en Puerto Rondón, Arauca. Desde el partido le exigen al Gobierno Nacional “garantías reales de seguridad para todos los líderes y candidatos”. Foto: Colprensa/Redes Sociales @joseVcarreno101
El Colombiano
hace 2 horas
En plena semana previa a las elecciones legislativas y a las consultas presidenciales, el país registra un nuevo hecho de violencia política: el asesinato de Wilfredo Braca, militante del Centro Democrático, ocurrido en Puerto Rondón, Arauca.

Por su parte, el Centro Democrático rechazó de manera categórica el asesinato de su líder y militante Wilfredo Braca, ocurrido en el municipio de Puerto Rondón, y advirtió sobre el impacto de este crimen en la democracia del país.

A través de un pronunciamiento que se compartió en la cuenta oficial del partido político en X (antes Twitter), se aseguró que “condena con la más absoluta firmeza el asesinato de nuestro líder y militante Wilfredo Braca, ocurrido en Puerto Rondón, Arauca. Fue atacado mientras ejercía su derecho legítimo a participar en política y a trabajar por su comunidad”.

Además, el partido sostuvo que el hecho no solo enluta a la familia de la víctima, sino que también representa una amenaza para el ejercicio político y es un “golpe directo contra la democracia colombiana”.

En su comunicado, la organización también alertó sobre un presunto patrón de violencia contra sectores opositores. “Siguen intimidando y asesinando a miembros de la oposición, incluso en medio del discurso oficial de la llamada ‘paz total’, mientras amplias regiones del país permanecen bajo el asedio de los grupos armados ilegales”, indicó.

Finalmente, el Centro Democrático hizo un llamado directo al Ejecutivo. “Exigimos al Gobierno Nacional garantías reales de seguridad para todos los líderes y candidatos, y resultados contundentes frente a los grupos armados que hoy mantienen atemorizado a Arauca”, concluyó el partido.

Arauca: zona de disputa territorial

En la primera semana de febrero de este año, escoltas del congresista Jairo Catellanos se transportaban en dos camionetas por el departamento de Arauca. Durante el traslado, a un kilómetro del municipio de Fortul, se encontraron frente a frente con un retén armado ilegal.

No se detuvieron, y se desató una ráfaga de disparos. En el atentado murieron dos escoltas del senador. Sin embargo, a finales del año pasado, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, también sufrió un atentado.

Justamente, esta zona está controlada por el ELN. El ataque de Martínez tuvo lugar en la mañana del lunes 10 de noviembre del 2025, cuando el gobernador se desplazaba por el municipio de Saravena rumbo a Tame. El atentado fue perpetrado con fusiles y repelido por los escoltas del gobernador, quienes lograron evacuarlo ileso del lugar. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron la camioneta oficial con múltiples impactos de bala en las ventanas y la carrocería.

Al momento en que sucedió este ataque, EL COLOMBIANO conversó con agentes de inteligencia que trabajan en el departamento, quienes hablaron bajo reserva de identidad sobre el control del ELN en estas rutas.

Según su relato, la red criminal que controla la zona es más sofisticada de lo que parece. “Seguramente sí tendrán uno que otro espía, no se puede negar. Pero lo que casi siempre pasa es que ellos tienen muchos milicianos repartidos por las principales vías, que ya conocen las rutinas del transporte de la región, y saben distinguir los vehículos extraños”, explicó la fuente.

Lea también: Retenes ilegales, ráfagas y muerte: el hilo conductor entre el atentado a senador Castellanos y el asalto al gobernador de Arauca

