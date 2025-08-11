x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sao Paulo ya está en Medellín para su duelo con Atlético Nacional; esto es lo que hará este lunes

Sao Paulo llegó a Medellín la noche del domingo y entrenará este lunes en el estadio Atanasio Girardot, para el duelo del martes a las 7:30 p.m. frente a Atlético Nacional.

  • El técnico de Sao Paulo, Hernán Crespo, tras su arribo al aeropuerto de Rionegro. FOTO SAO PAULO
    El técnico de Sao Paulo, Hernán Crespo, tras su arribo al aeropuerto de Rionegro. FOTO SAO PAULO
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 horas
bookmark

El plantel de Sao Paulo aterrizó este domingo en la noche en la capital antioqueña a bordo de un avión fletado por la aerolínea brasileña Sideral, en un viaje sin contratiempos desde el vecino país.

La expedición tricolor fue recibida en el aeropuerto por un dispositivo de seguridad y logística que permitió un traslado ágil hacia su hotel de concentración. Allí, jugadores y cuerpo técnico se resguardaron del bullicio que, a pesar de la hora, no dejó de sentirse en las inmediaciones gracias a la presencia de hinchas que quisieron darles la bienvenida o, en algunos casos, lanzar el primer gesto de presión de cara al choque que se avecina.

Este lunes, Sao Paulo tendrá su único entrenamiento oficial en Medellín antes del compromiso. La práctica se llevará a cabo en la tarde en el césped del estadio Atanasio Girardot, escenario que albergará el duelo del martes a las 7:30 p.m. frente a Atlético Nacional, en lo que promete ser una noche vibrante de Copa.

El compromiso no solo despierta expectativa por el calibre del rival, sino por el contexto: Nacional llega con la moral en alza tras su reciente victoria en Liga BetPlay, mientras que Sao Paulo busca dar un golpe de autoridad en territorio colombiano para encaminar su objetivo internacional.

Con la llegada del equipo brasileño, la ciudad empieza a respirar ambiente de gran partido. Las tribunas del Atanasio se preparan para recibir a dos instituciones con historia continental, y la afición espera un espectáculo a la altura de la ocasión.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida