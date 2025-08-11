Sao Paulo ya está en Medellín para su duelo con Atlético Nacional; esto es lo que hará este lunes

El plantel de Sao Paulo aterrizó este domingo en la noche en la capital antioqueña a bordo de un avión fletado por la aerolínea brasileña Sideral, en un viaje sin contratiempos desde el vecino país.

La expedición tricolor fue recibida en el aeropuerto por un dispositivo de seguridad y logística que permitió un traslado ágil hacia su hotel de concentración. Allí, jugadores y cuerpo técnico se resguardaron del bullicio que, a pesar de la hora, no dejó de sentirse en las inmediaciones gracias a la presencia de hinchas que quisieron darles la bienvenida o, en algunos casos, lanzar el primer gesto de presión de cara al choque que se avecina.

Este lunes, Sao Paulo tendrá su único entrenamiento oficial en Medellín antes del compromiso. La práctica se llevará a cabo en la tarde en el césped del estadio Atanasio Girardot, escenario que albergará el duelo del martes a las 7:30 p.m. frente a Atlético Nacional, en lo que promete ser una noche vibrante de Copa.