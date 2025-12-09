Australia es, oficialmente, el primer país que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, ¿a cuáles no tendrán acceso?

Australia implementó en su medianoche del miércoles una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram. Le puede interesar: Pensamientos suicidas, agresividad y baja autoestima, entre los problemas de empezar a usar celular antes de los 13 años: estudio Las grandes compañías de internet tendrán ahora que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses). Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político.

El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los “algoritmos depredadores” que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia. “Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales”, declaró el primer ministro Anthony Albanese antes de la prohibición. Lea aquí: Las redes y la salud mental: la obsesión por la vida perfecta “En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea”, agregó. Cientos de miles de adolescentes se despertarán y ya no podrán acceder a las aplicaciones que antes usaban durante horas cada día. “No creo que el Gobierno sepa realmente lo que está haciendo y no creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia”, dijo Layton Lewis, de 15 años, antes de la prohibición.

Las redes sociales prohibidas

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kick, Twitch, Threads y X. La prohibición es una gran noticia para los padres hartos de ver a sus hijos pegados al móvil. Mia Bannister culpó a las redes sociales del suicidio de su hijo adolescente Ollie, que se quitó la vida el año pasado tras sufrir acoso en internet. “Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad”, declaró a AFP antes de la prohibición. Siga leyendo: Gobierno respalda proyecto que pone tatequieto a uso de redes sociales por parte de menores de 14 años Cada vez son más los estudios que sugieren que pasar demasiado tiempo en internet está afectando al bienestar de los adolescentes. Sin embargo, es difícil sacar conclusiones definitivas que separen el uso del teléfono de otros factores relacionados con el estilo de vida. Dany Elachi, padre de cinco hijos, afirmó que las restricciones son un “límite” que debería haberse establecido hace tiempo.

Adolescentes de todo el mundo ya mostraron su curiosidad ante la prohibición de Australia. “Los estudiantes de hoy en día están muy distraídos”, afirmó Mitchelle Okinedo, una estudiante nigeriana de 15 años. “Las redes sociales son muy importantes hoy en día para expresarse, sin importar la edad”, declaró Santiago Ramírez Rojas, de 16 años y oriundo de Ciudad de México. Le puede interesar: Más de la mitad de los colombianos cree que internet y las redes sociales complica las relaciones de pareja Meta, YouTube y otros gigantes de las redes sociales criticaron la prohibición, que priva a sus plataformas de una gran cantidad de usuarios fieles. Aunque la mayoría aceptó a regañadientes cumplir con la medida, se avecinan impugnaciones legales. Medios locales indicaron que la plataforma Reddit trataría de revocar la prohibición ante el Tribunal Supremo de Australia, aunque esta red social dijo no poder afirmar estas informaciones. YouTube calificó las leyes de “precipitadas” y aseguró que empujarán a los niños a rincones más oscuros y profundos de Internet.