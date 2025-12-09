Australia es, oficialmente, el primer país que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, ¿a cuáles no tendrán acceso?

Australia implementó en su medianoche del miércoles una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram.
Las grandes compañías de internet tendrán ahora que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).
Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político.