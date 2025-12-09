¿Qué relación tiene Martha Plata, amiga de la familia presidencial, con el empresario chino fotografiado junto a las disidencias?

Martha es hermana de Carolina Plata , considerada la mejor amiga de la primera dama, Verónica Alcocer . La influencia de Carolina en el entorno de Palacio se evidenció cuando obtuvo, a finales de 2022, un contrato millonario con la Presidencia para actividades de protocolo. Esa cercanía familiar dejó a Martha, política de vieja data, conocida por su activa militancia en el petrismo desde hace más de una década, muy bien ubicada dentro del círculo íntimo del poder.

Hasta ahora, el nombre de Martha Plata Navas se movía en los pasillos de la política y la diplomacia, lejos del radar ciudadano. Sin embargo, su posición dentro del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro y las revelaciones recientes sobre los archivos hallados en los dispositivos de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc, la regresan al centro del debate público, donde en realidad nunca dejó de estar presente.

Durante la campaña de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, Plata no solo acompañó reuniones y eventos. Además habría hecho aportes económicos y logísticos relevantes, lo que le permitió consolidar una relación directa con la dirigencia del movimiento.

“Fui la directora de finanzas de Gustavo Petro a la Alcaidía de Bogotá”, reconoce.

Su nombre, sin embargo, volvió a repicar en la conversación pública tras el escándalo generado por el contenido de los teléfonos incautados a alias Calarcá. No porque existan vínculos entre ella y esa estructura armada, sino porque en los archivos del jefe disidente aparece la fotografía de un empresario chino al que Martha Plata sí conoció en el pasado.

Resulta que entre los archivos hallados en los celulares incautados a alias Calarcá, la Fiscalía encontró fotografías del empresario chino Jixing Zhang en reuniones en zonas rurales del Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar con disidentes fuertemente armados. En varias de las imágenes se observa también a alias Catatumbo, uno de los comandantes más importantes de la estructura.

Tras conocerse esas fotografías, dadas a conocer por Noticias Caracol, la Embajada de China rápidamente salió a defender a Zhang, alegando que habría sido engañado por actores locales mientras realizaba una supuesta visita exploratoria para evaluar posibles actividades mineras. Según la versión oficial, quienes lo acompañaban se presentaron como líderes sociales y guías de la zona.

Pero la explicación abrió más dudas que certezas. En realidad no hay una respuesta clara frente al hecho de que un empresario extranjero terminara en medio de un grupo armado ilegal. Tampoco sobre el tipo de recorrido minero que requiere de la presencia de hombres armados y sobre por qué su imagen aparece en un celular de un jefe de disidencias.

Pero mientras para el país el nombre del empresario chino apenas emergía ligado a las disidencias, en el entorno más cercano al presidente Petro ya lo conocían. Quien tenía referencia de él era precisamente Martha Plata, la hermana de la mejor amiga de Verónica Alcocer.

En medio de la polémica por la presencia inexplicada del chino, se conoció una vieja fotografía en la que se ve a Martha Plata posando junto al empresario Zhang, al parecer en China.

Esa coincidencia activó las alertas sobre los posibles vínculos entre las élites políticas, empresariales y actores investigados por inteligencia.

Consultada por EL COLOMBIANO, Martha Plata reconoció que sí conoció al empresario, pero aseguró que la relación fue meramente circunstancial y vinculada a su vida diplomática de hace más de una década.

“Lo conocí hace más de diez años. Mi exesposo, Óscar Rueda, era embajador en China durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos y el señor Zhang se presentó en la embajada para solicitar trámites de visa.”

Según ella, ese fue el único motivo del contacto. “No tengo ni he tenido ninguna comunicación con él desde hace años. No existe ni ha existido jamás una relación comercial, societaria o de negocios.”

Sobre si conocía o sospechaba que Zhang tendría relación alguna con las disidencias, dijo: “No. Desconozco completamente sus actividades. Mi contacto se dio únicamente por el trámite de visa en ese entonces.” Cualquier vínculo actual, insiste, es inexistente.

A la inquietud sobre la coincidencia entre ella y el empresario en un momento en que su hijo ocupa un cargo relevante en China, Plata dijo: “No sabría confirmarle si mi hijo conoce al señor Zhang. Prefiero que le pregunte directamente a él.”

Su hijo, Óscar Felipe Rueda Plata, fue nombrado director de la oficina comercial de ProColombia en China, entidad responsable de promover la marca país en el exterior. Antes de asumir ese cargo, trabajó también en una empresa china.

Su padre, Óscar Rueda García, fue embajador de Colombia en ese país en 2016, lo que explica la familiaridad previa del entorno familiar con empresarios y actores del sector global asiático.

La señora Plata reconoció que efectivamente es ella quien aparece junto al empresario en la fotografía; no obstante, enfatizó que la imagen corresponde al momento en que Zhang acudió a la embajada para solicitar trámites de visa, y que su contacto con él no trascendió ese episodio.

“Ignoraba que nos estuvieran tomando fotos, tal vez por eso no aparecemos ninguno de los dos mirando la cámara. Yo era la esposa del embajador, no tenía funciones oficiales y solo podía propiciar cordialidad con las personas que tenían algún interés en Colombia. La foto es de la época en que el señor se presentó para los trámites en la embajada”, afirmó.