Impuesto al patrimonio a universidades: Ascun advierte golpe crítico a becas e investigación

A través del Decreto 0173 de 2026 de emergencia económica impuesto por el gobierno de Gustavo Petro se establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Las universidades han expresado el impacto de este en becas e investigación.

Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) expresó su preocupación ya que las instituciones de educación superior privadas fueron incluidas en el conjunto de personas jurídicas responsables del impuesto al patrimonio.

Para la entidad, gravar el patrimonio de estas instituciones significa, en términos prácticos, una disminución de los fondos que actualmente se destinan a becas y programas de permanencia estudiantil.

De acuerdo con Ascun, el impacto económico de ese tributo sería de aproximadamente 135.000 millones. “Con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos”, sostuvo la asociación.