x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alberto Gamero renunció y el Deportivo Cali se quedó sin técnico; ya van seis entrenadores que pierden su puesto en la Liga

Luego de la derrota contra Once Caldas 0-2 en condición local, Gamero comunicó en rueda de prensa que no continúa en el conjunto azucarero.

  • Alberto Gamero consiguió 3 victorias en 10 partidos de liga este semestre. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Alberto Gamero consiguió 3 victorias en 10 partidos de liga este semestre. Foto: Juan Antonio Sánchez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

El entrenador samario Alberto Gamero, de 62 años de edad, dio a conocer su decisión de dar un paso al costado en el Deportivo Cali. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al compromiso del pasado viernes 6 de marzo, donde el club vallecaucano cayó en Palmaseca frente a Once Caldas 0-2.

En el partido válido por la fecha 10 de la Liga Betplay-1 2026, el visitante se fue adelante con un pena máxima convertida por Dayro Moreno (quien llegó a los 172 tantos con el blanco blanco) y el gol en contra de Andrés Correa, dando así la estocada final a Alberto Gamero. “Cuando las cosas no andan bien, en todos los caminos de la vida, hay que dar un paso al costado”, manifestó el estratega.

De esta manera, Gamero se convierte en el sexto técnico de la Liga Betplay-1 2026 en perder su puesto, y se une a Hernán Torres (Millonarios), Huber Bodther (Alianza), Nelson Florez (Cúcuta), Alexis Marquez (Jaguares) y Flabio Torres (Chicó).

También dejó claro que su relación es buena, tanto con la directiva actual como con la anterior. Pese al ambiente hostil que se vivió dentro y afuera del estadio Deportivo Cali, agradeció también a la hinchada que siempre apoyó al equipo: “Ojalá llegue alguien que pueda sacar al equipo adelante. Muchas gracias a la hinchada y a la junta directiva, deseo lo mejor para el club, porque se lo merece”.

Por último, contó que, para él, el trabajo fue bueno, la unión y el compromiso de los jugadores es el esperado, sin embargo los resultados no acompañaron al Cali bajo su dirección técnica. “Me voy orgulloso del grupo que tenía, los resultados fueron malos, el trabajo, lo saben todos los jugadores no era malo. Muchas gracias y hasta otro camino”, sentenció Gamero.

Sus números en el Cali

El ex Millonarios y Deportes Tolima, en su paso como técnico del Cali, deja un saldo de 30 partidos dirigidos donde obtuvo: 8 victorias, 9 empates y 13 derrotas. En estas 10 fechas de liga en el primer semestre de 2026, deja al verdiblanco en la décima casilla de la clasificación con apenas 12 puntos.

Lea también: Águilas vs. Nacional, uno de los partidos atractivos de la fecha 10 en la Liga Betplay-1 que ya está en juego

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida