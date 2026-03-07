Alberto Gamero renunció y el Deportivo Cali se quedó sin técnico; ya van seis entrenadores que pierden su puesto en la Liga

El entrenador samario Alberto Gamero, de 62 años de edad, dio a conocer su decisión de dar un paso al costado en el Deportivo Cali. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al compromiso del pasado viernes 6 de marzo, donde el club vallecaucano cayó en Palmaseca frente a Once Caldas 0-2.

En el partido válido por la fecha 10 de la Liga Betplay-1 2026, el visitante se fue adelante con un pena máxima convertida por Dayro Moreno (quien llegó a los 172 tantos con el blanco blanco) y el gol en contra de Andrés Correa, dando así la estocada final a Alberto Gamero. “Cuando las cosas no andan bien, en todos los caminos de la vida, hay que dar un paso al costado”, manifestó el estratega.

De esta manera, Gamero se convierte en el sexto técnico de la Liga Betplay-1 2026 en perder su puesto, y se une a Hernán Torres (Millonarios), Huber Bodther (Alianza), Nelson Florez (Cúcuta), Alexis Marquez (Jaguares) y Flabio Torres (Chicó).