Desde el arco hasta el ataque: estos son los aprietos que tiene Néstor Lorenzo para armar el 11 titular contra Bolivia, ¿cuál sería su nómina?

Hay muchas dudas sobre la formación que puede utilizar el entrenador argentino Néstor Lorenzo el jueves, en el partido entre la Selección Colombia y Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatorias. El entrenador nacional no solo convocó a las figuras que brillan en Europa, sino que también llamó a jugadores que le pedía la gente como Dayro Moreno.
Los criollos necesitan una victoria ante los bolivianos para asegurar el cupo al Mundial Norteamérica 2026. Por eso Lorenzo debe aprovechar, de la mejor manera posible, a los futbolistas que tiene. El timonel argentino se enfrenta a varias incógnitas para armar la nómina titular del encuentro que se jugará el jueves (6:30 p.m.), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Debe elegir entre hombres que llegan con un nivel alto y quienes componen la base que siempre ha utilizado, que en los últimos partidos no le han dado los resultados esperados: Colombia no gana por eliminatorias desde el 15 de octubre de 2024, cuando venció 4-0 a Chile en la capital del Atlántico. Por eso, contra Bolivia, hay que poner toda “la carne en el asador”.