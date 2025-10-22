Registraduría advierte sobre correos falsos a jurados de votación para la consulta del 26 de octubre

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes falsos con el asunto “Notificación oficial - Designación como jurado de votación (Consulta Popular 26/10/2025)”. De acuerdo con la entidad, estos correos son enviados desde la dirección registradorcne@infojuradosregv.com, un dominio que no corresponde a los canales oficiales de la Registraduría, cuyo dominio legítimo es @registraduria.gov.co.
Según la información oficial, los verdaderos jurados de votación designados para la jornada del 26 de octubre recibieron la notificación a través del correo notificacionconsultas@registraduria.gov.co, en el cual se detalla el puesto de votación, la fecha, el lugar y la hora de la capacitación.