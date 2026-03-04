Fiscalía anunció otro principio de oportunidad en caso penal del Área Metropolitana del gobierno Quintero

Un segundo procesado por casos de presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el gobierno de Daniel Quintero está en trámite con la Fiscalía para acogerse a un principio de oportunidad que se traduce en entregar información relevante del caso a cambio de un tratamiento favorable de parte de la justicia. Lea acá: Juez consideró que exdirector del Área “fue instrumentalizado” por Miguel Quintero y sus amigos Así lo confirmó el fiscal delegado este miércoles durante la audiencia de acusación del proceso del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el cual se surte por presunta corrupción en la firma y ejecución de seis contratos por casi $18.000 millones con el Área Metropolitana. “El suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia de la acción penal en relación de uno de los procesados”, afirmó el representante del ente acusador.

A la par, el fiscal dijo que no solo sería este, sino que ya otro procesado tocó la puerta de su oficina para acogerse a la figura jurídica que le permite a la entidad suspender, interrumpir o renunciar a una acción penal a cambio de colaboración con la justicia. Este mecanismo se aplica, entre otros, para que personas procesadas declaren o aporten información en contra de mandos superiores. “Y no solo a uno (de los procesados), su señoría, también ya me encuentro con el trámite de otra de las partes que ha solicitado la posibilidad de buscar un mecanismo anticipado o una terminación anticipada”, añadió. La Fiscalía solicitó el aplazamiento de la audiencia de acusación mientras se surte el trámite del mecanismo.

¿Qué es un principio de oportunidad y qué sigue ahora en el caso del Área Metropolitana?

Según la normativa, culminadas las conversaciones con el procesado, el Fiscal decide si aplica el principio de oportunidad, por qué causal y en qué modalidad (suspensión, interrupción o renuncia). Posteriormente, el Fiscal y la defensa se presentan ante un juez de control de garantías para que este haga control de legalidad sobre la aplicación del mecanismo y tome una decisión sobre su viabilidad. En todo caso, si el indiciado incumple su compromiso de aportar pruebas o información relevante del caso, el fiscal revoca su aplicación y se da continuidad inmediata al proceso penal. Según fuentes cercanas a estos procesos que fueron consultadas, la persona que habría pedido pista es un funcionario del nivel directivo que está imputado. Además, indicaron que no serían solo dos sino tres los presuntos implicados que estarían pidiendo pista para dar información sobre los presuntos casos de corrupción en el Área Metropolitana.

¿Cuántos principios de oportunidad van en casos de presunta corrupción del gobierno de Daniel Quintero?