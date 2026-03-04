Fiscalía anunció otro principio de oportunidad en caso penal del Área Metropolitana del gobierno Quintero

Un segundo procesado por casos de presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el gobierno de Daniel Quintero está en trámite con la Fiscalía para acogerse a un principio de oportunidad que se traduce en entregar información relevante del caso a cambio de un tratamiento favorable de parte de la justicia.
Así lo confirmó el fiscal delegado este miércoles durante la audiencia de acusación del proceso del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el cual se surte por presunta corrupción en la firma y ejecución de seis contratos por casi $18.000 millones con el Área Metropolitana.
“El suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia de la acción penal en relación de uno de los procesados”, afirmó el representante del ente acusador.