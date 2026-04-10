¿Qué tiene que pasar para que la Selección Colombia clasifique a semifinales del Sudamericano sub-17?

La Selección Colombia sub-17 necesita una victoria contra Paraguay en el último partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría y esperar que Chile no le gane a Ecuador, para meterse en las semifinales del torneo, que se disputa en suelo guaraní. El cuadro criollo, dirigido por Fredy Hurtado, aparece cuarto en la tabla de posiciones con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.
La caída fue el jueves, contra el seleccionado de Uruguay, que los venció 0-2 en su última presentación en el torneo. Los charrúas ya disputaron todos sus partidos de la primera parte del Sudamericano. En ellos sumaron un empate 1-1 ante Chile, otro 1-1 contra Paraguay, así como una derrota frente a Ecuador (2-1).