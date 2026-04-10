¿Qué tiene que pasar para que la Selección Colombia clasifique a semifinales del Sudamericano sub-17?

La Selección Colombia sub-17 necesita una victoria contra Paraguay en el último partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría y esperar que Chile no le gane a Ecuador, para meterse en las semifinales del torneo, que se disputa en suelo guaraní. El cuadro criollo, dirigido por Fredy Hurtado, aparece cuarto en la tabla de posiciones con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. La caída fue el jueves, contra el seleccionado de Uruguay, que los venció 0-2 en su última presentación en el torneo. Los charrúas ya disputaron todos sus partidos de la primera parte del Sudamericano. En ellos sumaron un empate 1-1 ante Chile, otro 1-1 contra Paraguay, así como una derrota frente a Ecuador (2-1).

Los charrúas verán la última fecha del torneo por televisión. Como los grupos del campeonato son impartes (juegan las 10 selecciones que pertenecen a Conmebol), hay un equipo que, por lo general, siempre descansa en una jornada. A ellos les correspondió hacerlo en el final de la ronda inicial. A los colombianos, por su parte, les tocó hacerlo en la primera jornada.

¿Qué tiene que pasar para que la Selección Colombia clasifique directamente al Mundial?

La Selección Colombia debe vencer a Paraguay para mantener una alta posibilidad de clasificar, de manera directa, al Mundial de la categoría que se realizará finalizando este año en Qatar. Una victoria de los criollos ante el elenco guaraní les permitiría llegar a siete puntos, con lo que igualaría la línea de Uruguay, que en este momento se ubica en la segunda casilla.

Sin embargo, el cuadro criollo también depende del resultado del encuentro entre Chile y Ecuador, que se jugará a la misma hora (6:00 p.m. de Colombia). De momento, los chilenos se ubican en la tercera casilla con 4 puntos (los mismos que tiene Colombia), por lo que en caso de vencer a Ecuador llegaría a siete puntos y el paso a semifinales se definiría por diferencia de gol. En ese ítem, el seleccionado cafetero tiene desventaja: aparece con -1, mientras que los chilenos tiene una diferencia de cero.

El formato del Sudamericano sub-17 es extraño. Por la ampliación a 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, Conmebol tiene siete cupos. Por eso, los dos primeros de cada grupo pasan a semifinales y obtienen cupo directo al Mundial. En las semis se miden clubes para disputar la final y quedarse con el campeonato, mientras que los perdedores luchan por la medalla de plata, aunque todos ya tiene su cupo en la “gran cita”. Entre tanto, los equipos que se ubiquen en la tercera y cuarta casilla de cada grupo se medirán en un “final four” para definir quién queda de la quinta a la octava posición. Los ganadores de esos partidos se quedarán con los otros dos cupos para el Mundial, mientras que los perdedores juegan un último encuentro para quedarse con el séptimo cupo.