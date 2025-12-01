x

Spotify Wrapped 2025: esto es lo que se sabe sobre su fecha de lanzamiento y novedades

El Spotify Wrapped 2025 sigue envuelto en misterio, pero nuevas filtraciones apuntan a cuándo podría publicarse y qué sorpresas traerá este año. Millones de oyentes ya esperan el anuncio oficial de la plataforma.

  El Spotify Wrapped vuelve a tomarse las redes con expectativas y filtraciones. FOTO: captura de pantalla, redes sociales
Andrea Lara
01 de diciembre de 2025
bookmark

Diciembre llegó con una de las tradiciones digitales más esperadas por millones de oyentes: el Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que revela cuáles fueron los artistas, canciones y géneros que marcaron la rutina musical de cada usuario.

Aunque la plataforma mantiene hermetismo total, ya empezaron a circular las primeras pistas.

Conozca: Estudio demuestra que “ya no podemos diferenciar música generada por IA de la real”

En redes, los usuarios han preguntado insistentemente cuándo estará disponible la edición de este año. Hasta ahora, la fecha sigue siendo un misterio, pero el portal especializado MusicTrends afirmó que el anuncio oficial estaría por hacerse, acompañado de un video promocional donde el logo de Spotify aparece en distintas formas y colores.

Como ha ocurrido en años anteriores, el Wrapped podría liberarse entre la primera y segunda semana de diciembre, aunque Spotify ha optado una vez más por guardar silencio y mantener el factor sorpresa.

Lea aquí: Ryan Castro agotó en menos de dos horas las boletas para su concierto en Medellín

¿Por qué genera tanta expectativa el Spotify Wrapped?

El Wrapped es un informe anual que recopila y organiza los hábitos de escucha de cada usuario, convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro y fuera de la plataforma. Tradicionalmente se publica entre finales de noviembre y principios de diciembre y suele viralizarse en segundos en redes sociales.

Entre los datos que revela están:

- Las canciones más escuchadas.

- Los artistas favoritos y los minutos totales de escucha.

- Los géneros predominantes.

- El top de álbumes o artistas.

- El total de minutos en la app.

- El artista más escuchado y la posición del usuario en su comunidad.

- La “personalidad musical”, una categoría basada en hábitos de escucha.

Lea aquí: ¿Envejeció el reguetón? El trap es la música de los jóvenes de Medellín

Para muchos, este resumen funciona como un “diario musical” del año: un balance emocional, nostálgico y hasta divertido que se comparte masivamente en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Mientras Spotify prepara el anuncio oficial, los oyentes ya calientan motores para descubrir qué tanto cambió —o no— su soundtrack del 2025.

