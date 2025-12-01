Spotify Wrapped 2025: esto es lo que se sabe sobre su fecha de lanzamiento y novedades

Diciembre llegó con una de las tradiciones digitales más esperadas por millones de oyentes: el Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que revela cuáles fueron los artistas, canciones y géneros que marcaron la rutina musical de cada usuario. Aunque la plataforma mantiene hermetismo total, ya empezaron a circular las primeras pistas. Conozca: Estudio demuestra que “ya no podemos diferenciar música generada por IA de la real” En redes, los usuarios han preguntado insistentemente cuándo estará disponible la edición de este año. Hasta ahora, la fecha sigue siendo un misterio, pero el portal especializado MusicTrends afirmó que el anuncio oficial estaría por hacerse, acompañado de un video promocional donde el logo de Spotify aparece en distintas formas y colores.

Como ha ocurrido en años anteriores, el Wrapped podría liberarse entre la primera y segunda semana de diciembre, aunque Spotify ha optado una vez más por guardar silencio y mantener el factor sorpresa.

¿Por qué genera tanta expectativa el Spotify Wrapped?

El Wrapped es un informe anual que recopila y organiza los hábitos de escucha de cada usuario, convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro y fuera de la plataforma. Tradicionalmente se publica entre finales de noviembre y principios de diciembre y suele viralizarse en segundos en redes sociales.