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Este ha sido un sábado de intermitencia en el Túnel de Oriente: ¿qué pasó?

Varios cierres se han presentado este sábado 9 de mayo en el Túnel de Oriente, una de las principales conexiones entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova.

  • Durante este sábado 9 de mayo ocurrieron accidentes, vehículos varados y actividades constructivas por las que el Túnel de Oriente tuvo que ser cerrado en diferentes momentos del día. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahíta
    Durante este sábado 9 de mayo ocurrieron accidentes, vehículos varados y actividades constructivas por las que el Túnel de Oriente tuvo que ser cerrado en diferentes momentos del día. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahíta
El Colombiano
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hace 3 horas
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La movilidad en el Túnel de Oriente ha presentado múltiples afectaciones este sábado 9 de mayo debido a accidentes de tránsito, vehículos varados y actividades constructivas que obligaron a cierres parciales y totales en distintos momentos del día.

La primera emergencia se registró hacia las 8:51 de la mañana, cuando la concesión informó el cierre total del corredor vial en ambos sentidos por un accidente de tránsito ocurrido dentro del túnel. En el choque estuvieron involucrados un bus, un camión y un vehículo particular, según reportes.

También le puede interesar: Cierres y restricciones viales en Antioquia para el fin de semana del Día de la Madre: lo que debe saber antes de salir

La situación generó congestión vehicular y largas filas tanto para quienes se desplazaban hacia el Oriente antioqueño como para los usuarios que buscaban llegar al aeropuerto internacional José María Córdova. Como ruta alterna, las autoridades recomendaron utilizar la variante Las Palmas.

Una hora después, el paso fue restablecido y la circulación comenzó a normalizarse. Sin embargo, durante el resto de la jornada continuaron las novedades operativas en el corredor.

Hacia las 2:46 de la tarde, la concesión reportó un nuevo cierre en ambos sentidos debido a actividades constructivas controladas en el Túnel Seminario 2. Según la información oficial, la medida hacía parte de trabajos programados y de protocolos de seguridad para garantizar el desarrollo de las obras.

Más tarde, sobre las 4:36 p. m., se registró nuevamente movilidad reducida en sentido Medellín – Rionegro por otro accidente de tránsito al interior del túnel. Las autoridades recomendaron transitar con precaución y conservar la distancia entre vehículos mientras se atendía la situación.

Finalmente, hacia las 4:55 de la tarde, la concesión confirmó la reapertura total del corredor en sentido Medellín – Rionegro y el restablecimiento de la movilidad. Durante la jornada también se reportaron dos vehículos varados, lo que contribuyó a las intermitencias en el tránsito.

Las afectaciones ocurrieron además en vísperas del fin de semana del Día de la Madre, una de las temporadas de mayor flujo vehicular entre Medellín y el Oriente antioqueño. Para este domingo 10 de mayo, las autoridades anunciaron medidas especiales de movilidad: el Túnel de Oriente operará en sentido único de Rionegro hacia Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., con el objetivo de facilitar el retorno de viajeros hacia el Valle de Aburrá. Además, por la ciclovía en la avenida Las Palmas, solo habrá un carril habilitado en sentido ascenso hacia el Oriente durante la mañana.

El Túnel de Oriente es uno de los corredores viales más importantes del departamento, pues conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño y el aeropuerto José María Córdova. Debido al alto flujo vehicular de fines de semana y puentes festivos, cualquier incidente dentro de la infraestructura suele generar impactos significativos en la movilidad regional.

Por esto la Concesión Túnel Aburrá Oriente expresó que es necesario el buen manejo de los conductores para mantener el flujo continuo y seguro en el túnel: “que los viajeros nos apoyen conduciendo adecuadamente y también entiendan su responsabilidad al transitar en la vía”. Mientras tanto se recomienda a quienes deban tomar esa ruta que consulten el estado de la vía antes de salir.

Lea más: Próxima semana, cita crucial para destrabar siete obras viales en el Oriente antioqueño

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