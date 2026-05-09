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Tesla ordenó retirar más de 218.000 carros por falla crítica que aumentaría el riesgo de accidentes

Los modelos equipados con la tecnología de “hardware 3” fabricados por Tesla entre 2017 y 2023 enfrentan un retiro masivo debido a fallos en el sistema de asistencia de parqueo. Conozca de qué se trata y si lo afecta.

  • La decisión se tomó luego de que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) detectó un retraso en la activación de la cámara trasera. FOTO: GETTY
    La decisión se tomó luego de que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) detectó un retraso en la activación de la cámara trasera. FOTO: GETTY
  • La compañía busca mitigar el riesgo de accidentes mediante una actualización “over the air” (remota). FOTO: Magnific
    La compañía busca mitigar el riesgo de accidentes mediante una actualización “over the air” (remota). FOTO: Magnific
  • El error reside en un retraso crítico de la imagen al poner el vehículo en marcha atrás. FOTO: Magnific
    El error reside en un retraso crítico de la imagen al poner el vehículo en marcha atrás. FOTO: Magnific
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un retraso en la visualización de las imágenes de asistencia al retroceder mientras se conduce ha obligado a la reconocida empresa Tesla a retirar 218.868 vehículos del mercado en Estados Unidos.

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La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) identificó recientemente que este fallo técnico compromete la visibilidad del conductor, elevando el riesgo de colisiones durante las maniobras en reversa.

La compañía busca mitigar el riesgo de accidentes mediante una actualización “over the air” (remota). FOTO: Magnific
La compañía busca mitigar el riesgo de accidentes mediante una actualización “over the air” (remota). FOTO: Magnific

Los modelos Tesla y tecnologías afectadas por la falla

El reporte oficial de la NHTSA confirmó recientemente que la medida afecta a unidades de las cuatro líneas principales de la compañía fabricadas entre 2017 y 2023.

Los vehículos involucrados son el Model 3 (versiones 2017, 2021, 2022 y 2023), el Model Y (2020 a 2023), y los modelos S y X correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

De acuerdo con la agencia reguladora, todos los automóviles afectados están equipados con la versión de “hardware 3”, una tecnología que la empresa dejó de fabricar en enero de 2024.

La vulnerabilidad radica específicamente en la demora de aparición de la imagen en pantalla una vez se activa la marcha atrás.

El error reside en un retraso crítico de la imagen al poner el vehículo en marcha atrás. FOTO: Magnific
El error reside en un retraso crítico de la imagen al poner el vehículo en marcha atrás. FOTO: Magnific

Análisis del riesgo y reportes de seguridad

La notificación oficial de las autoridades estadounidenses subraya que “la pérdida temporal de la imagen podría reducir la capacidad de visión del conductor y aumentar la probabilidad de colisión”.

Aunque los sistemas tradicionales de espejos permanecen operativos, la falla anula una herramienta de asistencia fundamental en el diseño de estos vehículos modernos. Pese a la magnitud del retiro, Tesla informó que no tiene registros de “muertes, lesionados o accidentes” vinculados directamente con este defecto.

No obstante, la empresa admitió la existencia de “27 reclamaciones de garantía” y “dos reportes de campo” que podrían tener relación con la anomalía detectada. La compañía identificó que el origen del problema se encontraba en la versión de software 2026.8.6.

Solución vía actualización remota

Para corregir el error, la automotriz implementó una actualización de software “over the air” (remota), lo que permite solucionar el fallo sin que los propietarios deban asistir físicamente a los centros de servicio.

La nueva versión correctiva, denominada 2026.8.6.1, ya habría sido descargada por el “99,92 % de los automóviles afectados”, según datos de la empresa. Este nuevo proceso de seguridad se hace público poco después de que la NHTSA finalizara otra investigación sobre 2,6 millones de vehículos Tesla.

En aquel caso, las autoridades examinaban una función de desplazamiento remoto, determinando finalmente que los incidentes reportados se limitaban a maniobras ejecutadas a baja velocidad.

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