x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta es la increíble historia de Stanley Matthews, el cuarentón que ganó el primer Balón de Oro en 1956

El futbolista inglés fue uno de los mejores de mitad del Siglo pasado. En la competencia se enfrentó a Alfredo Di Stefano y Feren Puskás.

  • Stanley Matthews nació el 1 de febrero de 1925 y falleció el 23 de febrero del 2000 en Inglaterra. FOTO GETTY
    Stanley Matthews nació el 1 de febrero de 1925 y falleció el 23 de febrero del 2000 en Inglaterra. FOTO GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

23 de septiembre de 2025
bookmark

El primer Balón de Oro de la historia lo ganó un cuarentón. Era 1956. El fútbol lo jugaban esos hombres rudimentarios de los que habla Hernán Casciari en su cuento “Messi es un hombre perro”, aquellos a los que no les importaba el dinero, la fama, tirarse al suelo; sino hacer goles, dar espectáculo a los aficionados.

Uno de los más destacados era el inglés Stanley Matthews, un hombre blanco, delgado, de 1,75 metros de estatura que a sus 41 años aún se dedicaba al fútbol. Jugaba de extremo por derecha. Lo hacía de manera espectacular. No solo corría rápido y hacía pases como sus compatriotas, también enganchaba, driblaba, como si fuera brasileño.

En los videos que hay en internet se ve cómo, con las pantalonetas largas, holgadas, medias cortas y guayos de cuero en forma de bota que se usaban en la época, dejaba a los rivales en el camino, locos, desubicados por su agilidad.

No era Pelé, ni Garrincha. Su técnica era un poco más limitada. Sin embargo, tenía una gran agilidad que, según el periodista español Alfredo Relaño, en un artículo publicado en 2012, hacía que los mejores laterales izquierdos de la época evitaran enfrentarlo.

¿Quién era Stanley Mathews, primer ganador del Balón de Oro?

Ver jugar a Matthews era un acontecimiento. Su capacidad para el fútbol se impuso a todo. De niño, su padre soñaba con que fuera boxeador. También quería que se dedicara al tenis. Sin embargo, Stanley tuvo, desde los primeros años de vida, un gusto por patear balones. Desde que estaba en el colegio jugaba.

Trató de convencer al padre para que lo apoyara. El progenitor le pidió, con exigencia, que debutara como profesional a los 15 años. Lo consiguió con el Stoke City. Ahí jugó cinco lustros (de 1932 a 1947). Después se fue a Blackpool, a cambio de 11.500 libras esterlinas.

El estadio del equipo al que llegó se llenó siempre. Todo el mundo quería verlo. Su presencia llevó a que hubiera un incremento en la venta de entradas para los partidos. Se ganó el corazón de todos. Llevó a que su padre se enamorara del fútbol.

Antes de morir, el hombre le pidió que no se retirara sin ganar la FA Cup en Wembley, el templo del fútbol inglés. Lo logró en 1953 con Blackpool, tras vencer 4-3 a Bolton en la final. Tres años después, con 41 de edad, fue elegido como el primer ganador del Balón de Oro que creó la revista France Football, que pertenecía al medio L’Equipe, para premiar al mejor jugador de la temporada anterior.

La intención, al parecer, era premiar al mejor jugador de la Copa de Campeones de Europa que recién creó la Uefa y que, ese año, ganó el Real Madrid de Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, entre otras figuras. Pero los 16 periodistas que fueron elegidos para votar, seleccionaron, con 47 sufragios, a Matthews, quien con 41 años ganó el trofeo y jugó, hasta que tuvo 50, como profesional. En 1965 se retiró del fútbol.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida