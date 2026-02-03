Pasto lidera, pero la Liga BetPlay-1 sigue abierta: así se mueve la tabla de posiciones tras la cuarta fecha

Poco a poco empieza a bajarse el telón de la cuarta jornada del primer semestre de la Liga Colombiana 2026, una fecha que ha dejado resultados llamativos, movimientos clave en la tabla de posiciones y varias conclusiones tempranas sobre el rendimiento de los equipos.
El primer gran foco está puesto en el liderato momentáneo del Deportivo Pasto, que arrancó el campeonato con paso perfecto al ganar sus tres primeros compromisos. Sin embargo, el conjunto nariñense sufrió un duro golpe en la fecha más reciente tras caer 3-0 ante el Deportivo Cali en Palmaseca, resultado que dejó su diferencia de gol en cero y sembró dudas sobre la solidez de ese liderato.
Ese primer lugar, además, no está asegurado. Este miércoles se disputará el único partido pendiente de la jornada, el atractivo duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, y un triunfo de los ‘diablos rojos’ podría desplazar a Pasto a la segunda posición, confirmando lo apretada que está la parte alta del campeonato.