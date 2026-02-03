Pasto lidera, pero la Liga BetPlay-1 sigue abierta: así se mueve la tabla de posiciones tras la cuarta fecha

Ese primer lugar, además, no está asegurado. Este miércoles se disputará el único partido pendiente de la jornada, el atractivo duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, y un triunfo de los ‘diablos rojos’ podría desplazar a Pasto a la segunda posición, confirmando lo apretada que está la parte alta del campeonato.

El primer gran foco está puesto en el liderato momentáneo del Deportivo Pasto, que arrancó el campeonato con paso perfecto al ganar sus tres primeros compromisos. Sin embargo, el conjunto nariñense sufrió un duro golpe en la fecha más reciente tras caer 3-0 ante el Deportivo Cali en Palmaseca, resultado que dejó su diferencia de gol en cero y sembró dudas sobre la solidez de ese liderato.

Poco a poco empieza a bajarse el telón de la cuarta jornada del primer semestre de la Liga Colombiana 2026, una fecha que ha dejado resultados llamativos, movimientos clave en la tabla de posiciones y varias conclusiones tempranas sobre el rendimiento de los equipos.

Bucaramanga y Tolima, firmes escoltas

Detrás del líder aparecen Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos con ocho puntos y destacadas diferencias de gol (+6 y +4, respectivamente), ratificando su buen inicio de torneo. América de Cali, con siete unidades, completa el grupo de equipos que hoy se perfilan como protagonistas en estas primeras jornadas.

Más abajo, un nutrido grupo de clubes con seis puntos mantiene viva la pelea por los puestos de privilegio. Equipos como Internacional de Bogotá, Deportivo Cali, Llaneros, Once Caldas, Santa Fe, Fortaleza CEIF y Junior de Barranquilla conforman un pelotón compacto, donde cada resultado empieza a marcar diferencias mínimas pero significativas.

Sorpresas en la parte baja

Uno de los aspectos que más llama la atención es la irregularidad de equipos tradicionalmente protagonistas, como Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín, que no han tenido el arranque esperado y hoy se ubican en la parte baja de la clasificación.

Millonarios apenas suma un punto en cuatro jornadas y presenta una diferencia de gol de -3, mientras que el DIM tiene dos unidades y también un saldo negativo, números que contrastan con las expectativas generadas antes del inicio del torneo.

En ese mismo sector aparecen clubes como Boyacá Chicó y Alianza FC, que no han logrado despegar y cierran la tabla con un punto y amplias diferencias de gol en contra.

Nacional, el factor pendiente

Un caso particular es el de Atlético Nacional, que aparece en la decimocuarta posición con solo tres puntos, pero con una diferencia de gol de +4. La explicación está en los tres partidos aplazados que aún debe disputar, situación que condiciona su ubicación actual, pero que también le da margen para escalar rápidamente si logra buenos resultados.

América de Cali, Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba también tienen encuentros pendientes, aunque solo uno cada uno, lo que añade un ingrediente extra de expectativa a las próximas jornadas.