Bucaramanga, nuevo líder de la Liga Betplay 2-2025

Tras once fechas disputadas, el equipo leopardo llegó a 21 puntos. Viene de derrotar a Nacional y de empatar con América, ambos partidos como visitante.

  • El centrocampista Neyder Moreno (derecha), en la imagen con Rafael Carrascal, viene siendo uno de los jugadores desequilibrantes en Bucaramanga. FOTO X-Bucaramanga
    El centrocampista Neyder Moreno (derecha), en la imagen con Rafael Carrascal, viene siendo uno de los jugadores desequilibrantes en Bucaramanga. FOTO X-Bucaramanga
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Bucaramanga sigue sorprendiendo en el fútbol profesional colombiano.

Bajo la dirección de Leonel Álvarez, y luego de vencer a Atlético Nacional 1-0 con diez hombres en el Atanasio, lo que desató la salida del estratega argentino Javier Gandolfi del conjunto verdolaga, el equipo leopardo empató como visitante el martes 0-0 contra América de Cali y estableció el liderato de la Liga Betplay 2-2025.

Lea: Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi por mutuo acuerdo: Diego Arias asumió como encargado

Con 21 puntos, los mismos que Junior y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol, los dirigidos por Álvarez miran, tras 11 fechas, desde lo más alto de la tabla.

En la cuarta posición se ubica Tolima con 20 unidades, al igual que Independientes Medellín, que tiene un partido menos; Llaneros es sexto, con 18.

Atlético Nacional, entre tanto, cayó a la séptima posición (17) y el cierra el grupo de los ocho, parcialmente clasificados a la siguiente fase, Santa Fe (16).

"Tengo que valorar el sacrificio de los muchachos. Hoy hicimos siete cambios para manejar cargas y dar minutos a otros, y aún así competimos. Jugar con un hombre menos (Carlos de las Salas, expulsado al minuto 64) contra un rival como América no es fácil, pero este grupo demostró carácter", aseguró Leonel en rueda de prensa.

Le puede interesar: Dimayor confirmó sanción a Atlético Nacional: multa y derrota 3-0 ante Bucaramanga

"Fuimos imprecisos. Nos faltaron jugadores importantes, los necesitamos para el viernes. Era importante sumar y lo hicimos, incluso con una dosis de suerte. Pero eso no nos aparta del objetivo: aún falta mucho. En la semana logramos cuatro puntos ante Nacional y América, que no es poca cosa", agregó Álvarez.

Así se jugará la fecha 12 de la Liga Betplay

Bucaramanga será el elenco que abrirá la fecha 12 de la Liga este viernes ante Tolima, desde las 6:00 p.m. Ese día también rivalizarán América-Once Caldas (8:10 p.m.).

El sábado rivalizarán Envigado-Alianza (2:00 p.m.), Llaneros-Águilas Doradas (4:10 p.m.), Pasto-Santa Fe (6:20 p.m.) y La Equidad-Deportivo Cali (8:30 p.m.).

El domingo rivalizarán Millonarios-Fortaleza (2:00 p.m.), Unión Magdalena-Atlético Nacional (4:10 p.m.), Medellín-Junior (6:20 p.m.) y Boyacá Chicó-Pereira (8:30 p.m.).

Liga Betplay

Utilidad para la vida