Dimayor confirmó sanción a Atlético Nacional: multa y derrota 3-0 ante Bucaramanga

No se tardó nada. La Dimayor anunció este martes la sanción a Atlético Nacional con multa y la pérdida del partido 3-0 ante Bucaramanga, por la presencia de los cuatro jugadores extranjeros en el campo de juego, al mismo tiempo. Desde la rueda de prensa, Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga, había mencionado que la presencia de los cuatro extranjeros de Atlético Nacional en el campo era una infracción al reglamento y por ello, iban a tomar acciones ante Dimayor. Este martes, la Dimayor confirmó en el boletín de sanciones no solo la derrota de 3-0 a Atlético Nacional, sino también una multa económica.

En la resolución 093 del 16 de septiembre de 2025, la Comisión de Disciplina de la Dimayor, decidió “sancionar al club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia con un marcador (0 – 3) en favor del club Atlético Bucaramanga S.A. conforme el artículo 34 del CDU de la FCF y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), por incurrir en la infracción contenida en el literal g) del artículo 83, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor”. El error, unido a los malos resultados de los últimos días, llevaron a que Atlético Nacional decida no mantener a Javier Gandolfi como entrenador del cuadro verdolaga.