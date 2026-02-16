Ningún equipo antioqueño está entre los 8 de la Liga Betplay-2026; así va la tabla

Con partidos aún pendientes, Atlético Nacional y Águilas Doradas, se privaron de estar, al término de una nueva fecha de la Liga Betplay 1-2026, entre los ocho primeros equipos de la tabla de clasificación, que lideran Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, cada uno con 14 puntos.

Entre tanto, el otro equipo antioqueño que está alejado de los puestos de honor es Independiente Medellín, que tras jugar los siete compromisos hasta ahora del torneo, se ubica 16° con solo 6 puntos luego de un triunfo, tres derrotas y tres empates, el último de ellos el pasado sábado en el Atanasio Girardot ante Deportivo Pereira (1-1).

Lea: Ni el debut de Chicho Arango pudo salvar a Nacional de la derrota en Cali

Nacional, que dirige Diego Arias, perdió el domingo su invicto de tres fechas ganando. Cayó 1-0 contra Deportivo Cali, en suelo vallecaucano, donde el portero local, el peruano Pedro Gallese, fue la gran figura gracias a sus destacadas atajadas.

El elenco verdolaga, con tres partidos pospuestos (ante Jaguares, Junior y Santa Fe) es noveno en el certamen con 9 unidades.

Águilas, por su parte, es 12°, con 8. Este elenco, que ya juega en suelo medellinense, tiene aplazado el juego contra Atlético Bucaramanga.