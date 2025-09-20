Video | Tenso cruce entre Adrián Ramos e hinchas del América luego del partido ante Once Caldas

América de Cali tuvo un respiro en medio de su crisis deportiva y consiguió tres puntos ante Once Caldas que le permitieron salir del sótano de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, sus hinchas siguen inconformes, manifestando su ira frente a uno de los referentes del equipo.

Adrián Ramos fue el jugador señalado por los pocos aficionados que entraron al Pascual Guerrero, quienes descargaron su ira contra el capitán del equipo a través de gritos y reclamos.

Lea también: David González tendrá el reto de meter al América en los 8 desde la distancia, en una Liga que no da oportunidad a nuevos técnicos

“Vendido”, fue lo que le gritaron los aficionados que estaban en la tribuna occidental del escenario caleño, mientras que otros le reclamaron porque algunos jugadores, en una presunta falta de entrega, estarían “caminando la cancha”.

Ramos estuvo durante un rato tratando de escuchar a los simpatizantes de la Mechita, sin embargo, desde las gradas no se bajó el tono beligerante hacia los futbolistas americanos.