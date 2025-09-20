x

Video | Tenso cruce entre Adrián Ramos e hinchas del América luego del partido ante Once Caldas

El cuadro escarlata consiguió salir del último lugar del Clausura colombiano; sin embargo, los hinchas aún están inconformes con el equipo. Adrián Ramos fue víctima de los reclamos de algunos aficionados.

  • Adrián Ramos es el capitán del América de Cali y quien regresó de un retiro del club para sacar de la crisis al cuadro escarlata. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

América de Cali tuvo un respiro en medio de su crisis deportiva y consiguió tres puntos ante Once Caldas que le permitieron salir del sótano de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, sus hinchas siguen inconformes, manifestando su ira frente a uno de los referentes del equipo.

Adrián Ramos fue el jugador señalado por los pocos aficionados que entraron al Pascual Guerrero, quienes descargaron su ira contra el capitán del equipo a través de gritos y reclamos.

Lea también: David González tendrá el reto de meter al América en los 8 desde la distancia, en una Liga que no da oportunidad a nuevos técnicos

“Vendido”, fue lo que le gritaron los aficionados que estaban en la tribuna occidental del escenario caleño, mientras que otros le reclamaron porque algunos jugadores, en una presunta falta de entrega, estarían “caminando la cancha”.

Ramos estuvo durante un rato tratando de escuchar a los simpatizantes de la Mechita, sin embargo, desde las gradas no se bajó el tono beligerante hacia los futbolistas americanos.

Mientras los Diablos Rojos con la derrota 2-1 ante Once Caldas salió de la última casilla de la Liga, pasando a estar en la décimo séptima posición con 10 puntos, a 6 del octavo, los hinchas motivados por la barra Barón Rojo siguen manifestando su inconformidad no ingresando al Pascual Guerrero, algo que ha representado una pérdida aproximada de 7.000 millones de pesos para el club en concepto de taquilla.

América no ganaba por liga desde el 26 de julio cuando le ganó a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero 2-1, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Los siguientes rivales del cuadro escarlata serán Deportivo Pasto, Envigado y Millonarios por la liga mientras que por Copa BetPlay enfrentará al Junior de Barranquilla en los cuartos de final.

El delantero Adrián Ramos volvió a jugar con el club americano luego de haber anunciado su retiro del club el año pasado en medio de la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y América de Cali. En aquel entonces, el recuerdo de lo que era su despedida del club no era el mejor puesto que ese día el partido no pudo culminar por disturbios provocados por la barra Barón Rojo Sur.

Siga leyendo: “El club no es de ustedes. Es del pueblo”: la barra de América de Cali amenazó a directivos y jugadores por la crisis del club

Liga Betplay

