Niño de 4 años murió luego de que lo quemaran con gasolina en el centro de Medellín

Un niño de cuatro años falleció en las últimas horas en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por cuenta de las quemaduras sufridas luego de que otro menor de edad le lanzara un recipiente con gasolina en las afueras de una vivienda del barrio Prado, en el centro de Medellín.
La muerte de este niño se produjo el pasado jueves en este centro asistencial, donde estuvo internado varios días, intentándose recuperar de las lesiones de segundo y tercer grado que sufrió por el fuego que salió de la botella con combustible.