Niño de 4 años murió luego de que lo quemaran con gasolina en el centro de Medellín

Un niño de cuatro años falleció en las últimas horas en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por cuenta de las quemaduras sufridas luego de que otro menor de edad le lanzara un recipiente con gasolina en las afueras de una vivienda del barrio Prado, en el centro de Medellín. La muerte de este niño se produjo el pasado jueves en este centro asistencial, donde estuvo internado varios días, intentándose recuperar de las lesiones de segundo y tercer grado que sufrió por el fuego que salió de la botella con combustible.

Los hechos se registraron en la carrera 49 con la calle 64, en este barrio de la comuna 10 (La Candelaria), cuando estaban jugando varios menores de edad afuera de una vivienda. Entérese: Fiestas de Navidad dejaron 23 quemados por pólvora en Antioquia, entre ellos tres menores en UCI Según el reporte judicial, uno de los menores tomó gasolina y la echó en el recipiente en cuestión. Acto seguido, le prendió fuego y la tiró hacia adelante, sin que se percatara que al frente se encontraba el niño afectado, identificado como Leandro Saldarriaga Martínez. Gravemente lesionado, sus familiares de inmediato lo llevaron a este centro asistencial, donde lo atendieron de las múltiples quemaduras sufridas en el rostro y sus extremidades, pero después de varios días de tratamiento falleció. Le puede interesar: ¿Medellín perdió la lucha para prevenir el uso de pólvora? Quemados durante esta Navidad aumentaron en 54% Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer plenamente bajo qué circunstancias se produjo el lanzamiento de este elemento y hasta el momento no se le ha iniciado ningún proceso a los padres del señalado responsable de estos hechos.