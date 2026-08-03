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Video | Así fue el golazo del neozelandés Tim Payne en su estreno en Paraguay

Tim Payne fue una de las figuras de Olimpia en la goleada 5-0 frente a Rubioñú, por la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División.

  • Tim Payne tuvo un estreno soñado con Olimpia al marcar un golazo en la goleada 5-0 sobre Rubioñú por el Torneo Clausura paraguayo. FOTO: X-OLIMPIA
    Tim Payne tuvo un estreno soñado con Olimpia al marcar un golazo en la goleada 5-0 sobre Rubioñú por el Torneo Clausura paraguayo. FOTO: X-OLIMPIA
Agencia AFP
hace 2 horas
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El mundialista de Nueva Zelanda, Tim Payne, cuya contratación por el Olimpia de Paraguay causó sensación en las redes durante el Mundial de Norteamérica, anotó un golazo en su estreno el pasado domingo en la victoria 5-0 de su nuevo club por el campeonato local.

El mediocampista que se hizo mundialmente famoso por haber pasado de tener menos de 5.000 seguidores a más de 5 millones en tiempo récord gracias a la campaña de un influenciador argentino, anotó el quinto tanto de su equipo en el triunfo ante el Rubioñú, por la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División.

Lea: Tim Payne, de ser el menos conocido del Mundial a estrella viral con más de 1 millón de seguidores en 2 días; así es la historia

El jugador se había hecho famoso antes del Mundial a través de una campaña del creador de contenidos Valen Scarsini, más conocido como “El Scarso”, quien pidió a sus miles de seguidores darle “me gusta” para apoyar al jugador menos conocido de la cita deportiva de Norteamérica.

El integrante de los All Whites (Nueva Zelanda) fue contratado por 18 meses por el Olimpia, cuyo presidente, Rodrigo Nogués, reconoció que la incorporación del volante de 32 años tiene gran impacto en la estrategia de expansión de su marca global.

Payne ingresó a los 68 minutos y cerró la goleada a los 81 minutos a favor del tricampeón de la Copa Libertadores y el más laureado de Paraguay.

La conquista fue originada por el propio Payne en el sector medio al recuperar un balón y descargarlo hacia la banda derecha para la corrida del delantero Franco Alfonso. El atacante, de nacionalidad argentina, devolvió la pelota al neozelandés a la altura de la medialuna del área y este ejecutó un soberbio remate para clavarla en el ángulo superior derecho del arco defendido por el portero Carlos Servín.

Lea también: Video | El fenómeno viral de redes Tim Payne aterrizó en Paraguay tras el Mundial: así fue su primer día en el Club Olimpia

El famoso debutante (1,80 de estatura) fue aclamado por la numerosa hinchada del Decano del fútbol paraguayo que se dio cita en el estadio nacional Defensores del Chaco.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, es campeón del Torneo Apertura 2026 y sigue en carrera en la Copa Sudamericana.

Debe enfrentar al Vasco Da Gama de Brasil por los octavos de final los días 13 (ida) y 20 de agosto (vuelta) próximos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue el primer gol de Tim Payne con Olimpia de Paraguay?
Tim Payne marcó su primer gol con Olimpia con un potente remate desde la frontal del área que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Rubioñú. La jugada comenzó con una recuperación de balón del propio futbolista y una combinación con el delantero Franco Alfonso.
¿En qué minuto debutó y cuándo anotó Tim Payne con Olimpia?
El neozelandés ingresó al partido a los 68 minutos y marcó el quinto gol de la goleada a los 81 minutos, en el triunfo 5-0 sobre Rubioñú por la tercera fecha del Torneo Clausura.
¿Por qué Tim Payne se volvió tan popular durante el Mundial 2026?
Su popularidad creció gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien invitó a sus seguidores a apoyar al jugador menos conocido del Mundial. Como resultado, su cuenta en redes sociales pasó de menos de 5.000 seguidores a más de 5 millones.
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