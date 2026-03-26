Esta sería la nómina de Colombia para el amistoso ante Croacia; hora y dónde ver el partido este jueves

El técnico Néstor Lorenzo mencionó en rueda de prensa que para el desarrollo de los dos partidos amistosos ante Croacia y Francia, que tienen solo 68 horas de diferencia, tuvo que planificar un trabajo especial y sobre todo tendrá que realizar varios cambios entre un duelo y otro para darle tiempo de recuperación a los jugadores.
Tanto Croacia como Francia son selecciones que han tenido figuración en los últimos mundiales ya sea siendo finalistas o terceras de los mismos, y por ello, son rivales de alto calibre que, según expresó el seleccionador, serán un buen medidor del nivel en el que está Colombia.