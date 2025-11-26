Video | Estos son los goles del Deportes Tolima en la victoria ante Santa Fe en El Campín para ser el líder sólido del cuadrangular B

Deportes Tolima, con un hombre menos todo el segundo tiempo, logró vencer a Santa Fe 1-2 y se consolida como líder del cuadrangular B. Este miércoles Bucaramanga recibe a Fortaleza, en el Américo Montanini.
El cuadro que dirige Lucas González salió con el compromiso de buscar la victoria y muy temprano empezó a marcar el camino de la victoria. A los siete minutos, Adrián Parra se reportó en el marcador tras pase desde la izquierda de Mauricio González. Luego, a los 34 Kevin Pérez amplió la ventaja para el visitante, dejando en el camino al arquero Andrés Mosquera en la definición, tras el pase de Jersson González.