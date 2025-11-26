Trump sobre posible diálogo con Maduro: “Si podemos hacer las cosas por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, también”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro en medio de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe que han provocado fuerte tensión con el gobierno venezolano.

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, afirmó el mandatario a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a su residencia privada en Florida durante el Día de Acción de Gracias.

Trump también respondió si tenía previsto hablar con Maduro. “Puede que hable con él. Ya veremos”, dijo. Sus declaraciones se produjeron en medio de los movimientos militares estadounidenses en la región y advertencias sobre un “aumento de la actividad militar” en torno a Venezuela, que ya han generado consecuencias en el tráfico aéreo internacional.

“Podemos salvar vidas”, aseguró el presidente estadounidense al referirse a las razones para considerar un eventual diálogo.

Las tensiones se incrementaron en agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques de guerra con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Casa Blanca acusa al presidente venezolano de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, un señalamiento que Caracas ha calificado como una “vil mentira”.

Además del despliegue naval, Estados Unidos efectuó en el Caribe y el Pacífico una veintena de ataques aéreos contra embarcaciones identificadas como narcolanchas. Estas operaciones han dejado más de 80 personas muertas.