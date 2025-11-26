Alcocer y contratista Grau de shopping en Suecia, un entramado de poder y contratos

A la salida de una lujosa tienda en el casco antiguo de Estocolmo y vistiendo una prenda avaluada en más de 1.500 euros (6.5 millones de pesos), fue vista la primera dama Verónica Alcocer junto al cuestionado empresario catalán Manuel Grau Pujadas.
El diario sueco Expressen publicó este martes un nuevo artículo en el que titula haber encontrado a la “primera dama prófuga” y cita la sanción a Alcocer de la Lista Clinton y la investigación en la Fiscalía.
Lea también: Los cuestionamientos contra Verónica Alcocer: qué investiga la justicia y hasta dónde puede escalar el caso en Colombia y el exterior
Cuando el periodista se acercó, Grau intentó evitar que fueran fotografiados y Alcocer apenas dijo: “No hablo inglés” y siguieron recorriendo las tiendas intentando pasar desapercibidos. Ese mismo medio sueco había revelado la vida de lujos de Alcocer, rodeada de la clase alta escadinava en eventos sociales.
Todo esto, mientras se cuestiona el contrato de los aviones suecos Gripen que adquirió el Gobierno por más de 16,5 % billones de pesos con presuntos sobrecostos.