Desplome del dólar disparó casi 70% la importación de vehículos en Colombia: la mayoría desde China

El desplome de la tasa de cambio se convirtió en el principal impulsor de las importaciones de vehículos en Colombia durante 2026. Así lo concluye un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), según el cual entre enero y mayo las compras externas de vehículos de transporte particular alcanzaron US$3.161,2 millones, lo que representa un crecimiento de 68,2% frente a los US$2.454,5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
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El gremio atribuye este comportamiento a la fuerte reducción del precio del dólar en el país. Mientras a comienzos de 2025 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicaba en $4.409,15, al cierre de mayo de 2026 descendió hasta $3.646,58, una reducción de $762,57, equivalente a una caída acumulada de 17,3% en un periodo de 16 meses.
Además, entre enero y mayo de este año la TRM promedio fue de $3.682,94. La tendencia continuó durante junio y julio, cuando el dólar llegó a cotizar cerca de los $3.182, abaratando aún más la nacionalización de mercancías y favoreciendo la importación de automotores.
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