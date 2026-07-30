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Desplome del dólar disparó casi 70% la importación de vehículos en Colombia: la mayoría desde China

Impulsadas por la caída del dólar, las importaciones colombianas de vehículos alcanzaron US$3.161,2 millones entre enero y mayo de 2026. China lideró como principal país proveedor, mientras que los modelos eléctricos figuraron entre las categorías con mayor dinamismo.

  • Entre enero y mayo de 2026, las compras externas de vehículos alcanzaron US$3.161,2 millones, lo que representó un crecimiento de 68,2% frente al mismo periodo de 2025. Foto: Archivo
    Entre enero y mayo de 2026, las compras externas de vehículos alcanzaron US$3.161,2 millones, lo que representó un crecimiento de 68,2% frente al mismo periodo de 2025. Foto: Archivo
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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El desplome de la tasa de cambio se convirtió en el principal impulsor de las importaciones de vehículos en Colombia durante 2026. Así lo concluye un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), según el cual entre enero y mayo las compras externas de vehículos de transporte particular alcanzaron US$3.161,2 millones, lo que representa un crecimiento de 68,2% frente a los US$2.454,5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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El gremio atribuye este comportamiento a la fuerte reducción del precio del dólar en el país. Mientras a comienzos de 2025 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicaba en $4.409,15, al cierre de mayo de 2026 descendió hasta $3.646,58, una reducción de $762,57, equivalente a una caída acumulada de 17,3% en un periodo de 16 meses.

Además, entre enero y mayo de este año la TRM promedio fue de $3.682,94. La tendencia continuó durante junio y julio, cuando el dólar llegó a cotizar cerca de los $3.182, abaratando aún más la nacionalización de mercancías y favoreciendo la importación de automotores.

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Motocicletas, híbridos y eléctricos lideraron las compras externas

Al analizar las categorías de vehículos importados, las motocicletas de cilindrada inferior o igual a 185 centímetros cúbicos encabezaron el mercado con 477.439 unidades y compras por US$479,1 millones.

En el segmento de automóviles y camionetas particulares, los vehículos a gasolina con motores entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos lideraron en volumen, con 24.211 unidades importadas y un valor de US$394,1 millones.

Sin embargo, las tecnologías de bajas emisiones también mostraron un fuerte dinamismo. Los vehículos híbridos no enchufables sumaron 19.040 unidades por US$439,5 millones, mientras que los carros totalmente eléctricos alcanzaron 18.886 unidades y un valor de US$439,9 millones.

China: el principal origen de los vehículos importados en Colombia

Asia mantuvo el liderazgo en el suministro de vehículos hacia Colombia. China fue el principal país de origen al registrar exportaciones hacia el mercado colombiano por US$1.004,9 millones y un total de 814.450 unidades entre enero y mayo de 2026.

Después se ubicaron India, con 122.853 unidades y US$202,4 millones; Indonesia, con 36.576 unidades y US$48,3 millones; Brasil, con 17.367 unidades y US$234,7 millones; Corea del Sur, con 17.347 unidades y US$360,3 millones; México, con 16.799 unidades y US$320,5 millones; y Japón, con 9.071 unidades y US$219,9 millones.

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El listado de los diez principales países de origen lo completan Estados Unidos, con US$160 millones y 4.020 unidades; Alemania, con US$93,9 millones y 2.828 unidades; y Rumania, con US$41,1 millones y 1.697 unidades.

Analdex advierte que las exportaciones siguen rezagadas

Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el crecimiento de las importaciones hasta mayo estuvo concentrado en los vehículos de servicio particular, los carros eléctricos y los equipos de transporte, rubros que explican buena parte del aumento de las compras externas durante los primeros cinco meses del año.

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Según el dirigente gremial, este comportamiento refleja que la economía colombiana está aprovechando el escenario de un tipo de cambio más bajo para modernizar su parque automotor y adquirir maquinaria.

No obstante, advirtió que la principal preocupación continúa siendo el bajo desempeño de las exportaciones, que permanecen rezagadas frente al crecimiento de las importaciones.

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