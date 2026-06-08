Uzbekistán llegará al debut mundial ante Colombia con dudas y derrotas

Derrotados el miércoles por Argelia y a seis días de su debut en el Mundial 2026, Países Bajos sufrió este lunes, pero se reencontró con la victoria, 2-1 ante un flojo Uzbekistán en el Icahn Stadium, en Nueva York. La Oranje, sin embargo, sigue sin entusiasmar. El elenco de Asia Central, por su parte, perdió sus últimos dos juegos amistosos, el anterior fue contra Canadá, 2-0 el primero de junio.

Pese a un claro dominio, necesitó de dos penales transformados por Cody Gakpo para ganar: el primero pasada la media hora (32’) y el segundo en los estertores del partido (90+7’).

Autor de 21 goles, el delantero del Liverpool se mostró por lo demás muy poco inspirado, al igual que Brian Brobbey, que actuó como ariete en lugar de Memphis Depay, al que el DT Ronald Koeman dio descanso.

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Koeman, sin duda contrariado por la falta de eficacia de sus delanteros, también se mostró preocupado por el estado de sus tropas, en particular por la salud de su portero Bart Verbruggen, con un golpe en la cadera y sustituido por Mark Flekken a la hora de juego.