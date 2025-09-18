x

Expulsado, regaló su camiseta... ¡y el VAR lo mandó de vuelta a la cancha! ¿Qué hizo?

Nader Ghandri protagonizó una de las escenas más insólitas y emotivas del fútbol ruso.

  El momento en el que Nader Ghandri fue expulsado y cuando regala su camiseta. FOTOS PANTALLAZOS TOMADOS DE X
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

18 de septiembre de 2025
bookmark

En el fútbol suelen escribirse historias que trascienden el marcador, anécdotas que parecen sacadas de una película y que demuestran por qué este deporte es mucho más que un simple juego. Lo vivido por Nader Ghandri en el duelo entre Zenit y Akhmat Grozny en Rusia es un ejemplo perfecto: una secuencia que mezcló tensión, justicia deportiva y un noble gesto de un aficionado que quedará en la memoria de quienes lo presenciaron.

El defensa tunecino había sido protagonista de un momento que parecía sentenciar su noche. Caminaba rumbo al camerino, resignado y con el rostro serio, luego de que el árbitro le mostrara la tarjeta roja. En el trayecto hacia el túnel, un aficionado le pidió su camiseta, y Ghandri, en un acto de generosidad, se la entregó. Para él, el partido había terminado; su mente ya estaba lejos del césped.

Pero lo increíble estaba a punto de suceder. Desde la cabina del VAR llegó la advertencia: la expulsión había sido un error. El árbitro recibió la notificación y corrigió su decisión. De repente, Nader Ghandri debía volver al terreno de juego. Sin embargo, había un pequeño detalle: ya no tenía camiseta.

El estadio se envolvió en un ambiente insólito. Antes de que Ghandri volviera a pisar el campo, el aficionado que había recibido su indumentaria desde la tribuna reaccionó con un gesto que reflejó la esencia del fair play: devolvió la camiseta para que el jugador pudiera continuar. Una escena casi cinematográfica, en la que la pasión de un hincha se combinó con el respeto al juego.

Con su camiseta de nuevo puesta y entre aplausos, el tunecino regresó a la cancha en medio de la sorpresa y el alivio de sus compañeros. El partido siguió su curso y terminó con triunfo del Zenit por 2-1, resultado que consolidó a los de San Petersburgo como líderes invictos del Grupo A, mientras que el Akhmat Grozny sumó su tercera derrota en cuatro partidos.

Más allá del marcador, lo que quedó grabado fue la lección de humanidad que regaló el fútbol esa noche. Al concluir el encuentro, Ghandri buscó al aficionado que había sido parte de este episodio y, en un gesto de gratitud, le obsequió definitivamente la camiseta. Una forma de cerrar un círculo perfecto: de la angustia de la expulsión a la justicia del VAR, y del desprendimiento de un hincha a la reciprocidad de un jugador.

El fútbol, una vez más, recordó al mundo que su grandeza no se mide solo en goles o victorias, sino en las historias que logran conmover y unir a quienes lo viven, dentro y fuera de la cancha.

Liga Betplay

Utilidad para la vida