Elecciones 2026: Cancillería modifica la dirección de 58 puestos de votación en 16 países

A pocas horas de que se abran las urnas en el territorio nacional para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas presidenciales, la Cancillería de Colombia anunció el cambio de dirección de 58 puestos de votación en 16 países.

Estas modificaciones afectan a los ciudadanos colombianos residentes en el extranjero, quienes iniciaron su jornada electoral desde el pasado lunes 2 de marzo y la concluirán este domingo 8 de marzo.

La información fue confirmada por la Registraduría a través de un comunicado, aclarando que los cambios en la ubicación de los puestos se deben a ajustes logísticos realizados por las oficinas consulares según las condiciones de cada territorio.