Elecciones 2026: Cancillería modifica la dirección de 58 puestos de votación en 16 países

La modificación afecta a nacionales que viven en países de América, África, Europa y Oceanía. Conozca cuáles fueron los cambios.

  • Esta es la lista de cambios en los puestos de votación en el exterior. Foto: Registraduría.
    Esta es la lista de cambios en los puestos de votación en el exterior. Foto: Registraduría.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

A pocas horas de que se abran las urnas en el territorio nacional para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas presidenciales, la Cancillería de Colombia anunció el cambio de dirección de 58 puestos de votación en 16 países.

Estas modificaciones afectan a los ciudadanos colombianos residentes en el extranjero, quienes iniciaron su jornada electoral desde el pasado lunes 2 de marzo y la concluirán este domingo 8 de marzo.

Lea también: Elecciones 2026: ¿puedo llevar a mi mascota al puesto de votación?

La información fue confirmada por la Registraduría a través de un comunicado, aclarando que los cambios en la ubicación de los puestos se deben a ajustes logísticos realizados por las oficinas consulares según las condiciones de cada territorio.

Dentro de los territorios que sufrieron modificaciones, Estados Unidos es el país con mayor número de cambios, sumando 25 puestos reubicados.

El listado también incluye a Brasil, donde se modificaron 8 puestos, España, con 5 cambios, en Alemania cambiaron 4 puestos, Venezuela 3, China y Ecuador 2 puestos cada uno y en Australia, Chile, Cuba, Curazao, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia se modificó 1 puesto.

Esta es la lista de cambios en los puestos de votación en el exterior. Foto: Registraduría.
Ante esta novedad, la Registraduría Nacional y la Cancillería han instado a los más de 1,25 millones de colombianos habilitados para votar en el exterior a verificar previamente su lugar de votación para evitar contratiempos.

Esta es la lista de cambios en los puestos de votación en el exterior. Foto: Registraduría.
Los ciudadanos pueden consultar la información a través de la aplicación aVotar o en la página web de la Registraduría, sección Elecciones 2026. También pueden revisar las redes sociales y sitios web oficiales de los consulados respectivos.

La entidad encargada de vigilar las elecciones recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía original, ya sea en formato físico o digital.

Siga leyendo: ¿Se puede usar el celular en el puesto de votación? La Registraduría aclara las reglas para este domingo

