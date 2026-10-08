Así vivió Sebastián Gallego, un niño de Briceño, su día especial como hincha del DIM

Sebastián Gallego Londoño, de Briceño, Antioquia, tiene ocho años y vivió la experiencia de conocer a sus jugadores favoritos junto a su hermano y sus padres.

El niño que reside en Briceño llegó a Medellín gracias a la alianza que el rojo tiene con Cavitrans, que lo transportó hasta la capital antioqueña junto a sus padres y su hermano para vivir la experiencia de compartir con los jugadores y cuerpo técnico del Poderoso.

En medio de su inocencia, Sebastián dice que se hizo hincha del DIM porque le empezó a gustar y por eso siguió la herencia de su papá y su abuelo, que también son seguidores del Equipo del Pueblo.

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Además de recibir su camiseta como hincha fiel del Rojo, Sebastián pudo compartir con los jugadores, con Fidel y recibió un mensaje muy especial de Juan Fernando Quintero, que lo emocionó bastante.

Sebastián compartió en el camerino con jugadores como Frank Fabra, el defensa uruguayo Joaquín Varela, y salió al campo del estadio Metropolitano de Ditaires de la mano de Jhon Montaño y su hermano con Keiner Klinger.