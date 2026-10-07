DIM anunció que ayudará a las autoridades para identificar al agresor de Daniel Torres; esto es lo que se sabe del caso

Los voceros del Independiente Medellín confirmaron que están ayudando a las autoridades con videos e imágenes para identificar a la persona que agredió a Daniel Torres, el pasado lunes en el estadio de Ditaires.

Torres, quien fue sustituido, estaba aplaudiendo hacia la tribuna cuando recibió el golpe con una moneda en el entrecejo, lo cual le ocasionó un corte y de inmediato empezó a sangrar, por lo que el partido se paró unos minutos mientras los médicos revisaban lo que le había pasado en el rostro.

En el comunicado que se hizo público, el DIM menciona que “tras los hechos ocurridos el pasado lunes 5 de octubre, durante el partido ante Santa Fe por la Liga, disputado en el estadio Metropolitano de Itagüí, el Equipo del Pueblo ha avanzado en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente lanzaron objetos hacia la pista atlética y pudieron ocasionar lesiones a algunos de los protagonistas del espectáculo”.

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El club enfatizó que, “a partir de este proceso de identificación, continúan trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos”.

Así mismo, mencionó que “la información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, para que sean ellas las encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes y determinar las medidas a que haya lugar, de acuerdo con la legislación vigente”.

El Poderoso también confirmó que “el jugador Daniel Torres instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y, como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley”.

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DIM ha sufrido varias sanciones por el mal comportamiento de los aficionados y ahora se espera que, tras el reporte del árbitro, se pueda generar alguna novedad por la agresión que sufrió el jugador de Santa Fe.

Al final, el Poderoso cayó 0-1 ante los Cardenales y sigue perdiendo casillas en la tabla de posiciones; ahora aparece en el puesto séptimo con 20 puntos.

En la siguiente fecha, el DIM visita al América en el Pascual Guerrero, el domingo 11 de octubre a las 8:15 de la noche.

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