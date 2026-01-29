“Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”: las cartas que llegan a la celda de Maduro

Tras más de una década en el poder y su reciente captura en un operativo militar de Estados Unidos, decenas de venezolanos han enviado cartas a la celda del expresidente Nicolás Maduro, quien permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, mientras enfrenta juicios federales en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas. La iniciativa de recopilar y enviar estos mensajes fue impulsada por una estudiante de política internacional venezolana, quien se inspiró en la viralización de cartas dirigidas a otros reclusos de alto perfil para que, de forma pacífica, los ciudadanos expresaran sus sentimientos hacia el exmandatario, que gobernó Venezuela por 13 años.

Las cartas que venezolanos enviaron a Nicolás Maduro desde el exilio

Los mensajes recabados reflejan una mezcla de emociones que van desde el dolor familiar hasta la crítica hacia las políticas del antiguo gobierno chavista. Una de las cartas, citada por quienes participaron en la campaña, decía: “Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”, en referencia al éxodo de millones de venezolanos que abandonaron el país atraídos por la crisis económica y social que se agravó durante la administración de Maduro.

Otra misiva recordaba la noche del 3 de enero de 2018, cuando muchas familias comenzaron a emigrar ante la severa inflación y la falta de oportunidades laborales: “Espero que no se te olvide esa noche... como yo no olvido la última vez que tuve que dejar mi casa”, escribió una venezolana, evocando el impacto personal que tuvo el deterioro del país.

Reacciones en Venezuela y en redes sociales por cartas a Maduro en prisión

Mientras que algunos venezolanos ven la llegada de cartas como una forma de liberar emociones acumuladas, otros han utilizado las redes sociales para compartir extractos de los mensajes, acompañados de fotos o testimonios de familiares separados por la diáspora venezolana.

Las publicaciones han generado debate entre quienes consideran que expresar sentimientos bitter hacia el expresidente es una forma legítima de desahogo y quienes promueven un enfoque más conciliador.

Chavistas realizan campaña de recolección de firmas y cartas en favor de Maduro

La ‘otra cara de la moneda’ son los simpatizantes del exmandatario venezolano, que vienen mpulsando una jornada de recolección de cartas en Venezuela para pedir la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Las acciones incluyen recolecciones de firmas y redacción de cartas en plazas de Caracas y otras ciudades en apoyo a la expareja presidencial de Venezuela. El Concejo Municipal de Caracas y otras autoridades oficialistas planean llevar estas firmas a organismos multilaterales para denunciar la supuesta detención ilegal.

Tras caída de Maduro, Venezuela vive un clima de incertidumbre