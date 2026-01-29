x

16 colegios y guarderías han cerrado en Medellín desde 2023: caída de nacimientos sería una de las causas

Este año hay dos instituciones de educación más en procesos de cierre. Se espera que en los próximos años, ante la caída de los nacimientos y el auge de la educación en casa, la crisis se agudice.

  Se han cerrado ocho colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles, un instituto tecnológico de educación superior y una institución educativa para adultos. FOTO: EL COLOMBIANO
    Se han cerrado ocho colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles, un instituto tecnológico de educación superior y una institución educativa para adultos. FOTO: EL COLOMBIANO
Álvaro Guerrero Arango
Álvaro Guerrero Arango

Metro

hace 2 horas
La educación prescolar básica y media en Medellín, como en buena parte de Colombia y el mundo, enfrenta una crisis que ha llevado a la la reducción de su oferta institucional y que tiende a agudizarse.

Según reportes de la Secretaría de Educación Distrital, desde el año 2023 hasta la fecha se ha registrado el cierre de 16 centros educativos en la capital antioqueña. Este fenómeno, que afecta tanto a instituciones de educación formal como a jardines infantiles, responde principalmente a una tendencia demográfica: la disminución en la tasa de natalidad que reduce el ingreso de nuevos alumnos al sistema.

El balance entregado por las autoridades locales detalla que las instituciones que cesaron actividades se distribuyen en ocho colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles, un instituto tecnológico de educación superior y una institución educativa para adultos. Aunque 14 de estos cierres se materializaron entre 2023 y 2025, actualmente hay dos procesos formales en curso para el cese de operaciones en este 2026.

Puede leer: Solo una de 34 universidades públicas es sostenible: duro informe de la Contraloría

La afectación no se concentra en una sola zona de la ciudad. Los cierres se han presentado en sectores diversos como El Poblado, en el suroriente; Manrique, en la zona nororiental; así como en los barrios Laureles y Castilla.

Mal de muchos...

Lo que ocurre en Medellín es el reflejo de una problemática estructural en todo el país. Según la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol), desde el año 2020 han cerrado cerca de 800 instituciones educativas en el territorio nacional.

Expertos señalan que la caída en la matrícula es drástica: antes de la pandemia, la ocupación de los colegios rondaba el 90% o 95%, mientras que hoy esa cifra se ubica alrededor del 60%. Este descenso está directamente ligado a las cifras del DANE, que reportan una caída en la tasa global de fecundidad, pasando de 2,1 hijos por mujer en 2015 a 1,3 en 2023. En 2024, los nacimientos se redujeron un 12% frente al año anterior.

Entérese: “Las promesas de Petro en educación quedaron nada”: Juvinao tras denuncia de ‘cartel de diplomas’

En Antioquia, donde el fenómeno se siente con más fuerza, la tasa pasó de 1,9 en 2008 a apenas 0,9 en 2024. Ese dato ubica al departamento por debajo de la mitad del umbral necesario para mantener estable la población, que es de 2,2 hijos por mujer.

A la variable demográfica se suman factores económicos. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo han llevado a que muchas familias de estratos medios y bajos trasladen a sus hijos de la educación privada a la oficial. Además, el aumento del salario mínimo impacta los costos operativos de los colegios, dificultando su sostenibilidad financiera.

El espejo de Bogotá

Al comparar la situación con la capital del país, las cifras en Bogotá muestran un escenario aún más complejo. La Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados estima que, tan solo para el inicio del calendario escolar de 2026, entre 35 y 36 colegios dejarán de operar.

En Bogotá, la oferta de colegios privados se ha contraído significativamente, pasando de 1.570 instituciones inscritas en 2022 a 1.317 en 2025. Además de la baja natalidad —los nacimientos en la capital cayeron de más de 116.000 en 2008 a cerca de 66.000 en 2021—, allí se suman otros factores como la migración de familias y el auge de modelos no reglamentados como el homeschooling o educación en casa.

Mientras el Ministerio de Educación sostiene diálogos con el sector privado para ajustar tarifas y buscar alternativas, la realidad en ciudades como Medellín y Bogotá evidencia un sistema educativo que debe adaptarse a una pirámide poblacional que se invierte aceleradamente.

Análisis: un cambio estructural y pedagógico

Más allá de la coyuntura económica, expertos y académicos advierten que el sistema educativo colombiano atraviesa una transformación profunda. Según Julián de Zubiría, consultor en educación y fundador del Instituto Alberto Merani, la “matemática simple” explica gran parte del fenómeno: hay menos colegios porque hay menos estudiantes, producto de una transición demográfica acelerada. Mientras en la década de los 60 Colombia registraba tasas de natalidad similares a países africanos, con más de seis hijos por madre, hoy ciudades como Bogotá registran apenas 1,3 hijos por mujer, un cambio abrupto que ocurrió en 15 años, mucho más rápido que en Europa.

A este escenario se suma una crisis de pertinencia en los modelos educativos. De Zubiría señala que muchos colegios tradicionales, especialmente aquellos de corte religioso o que no modernizaron sus métodos pedagógicos, perdieron relevancia frente a las nuevas demandas de las familias. Esto ha dado paso al auge de modelos alternativos como la educación virtual y el homeschooling (educación en casa), una opción que, aunque no está reglamentada en el país, es cada vez más considerada por los padres, según reconoció el Ministerio de Educación Nacional.

Para De Zubiría, la decisión de retirar a los niños de los colegios responde a la angustia de padres que perciben la escuela tradicional como impertinente o peligrosa, optando por convertirse en lo que él denomina “padres helicóptero”, quienes buscan controlar todo el entorno de sus hijos. No obstante, el académico advierte que esta es “una solución peor que el problema que intentan resolver”.

El argumento central del experto radica en que la función de la escuela trasciende lo académico. “La escuela es para socializar, para soñar, para elaborar el proyecto de vida y descubrir talentos; eso no se hace bien en la casa”, señaló De Zubiría. Según su análisis, la verdadera educación se forja en la interacción con la diversidad: compartir con profesores distintos y compañeros con diferentes personalidades y contextos.

El Ministerio de Educación ha identificado que el impacto es particularmente severo en las instituciones pequeñas. Datos oficiales revelan que, a finales de 2025, una gran parte de los establecimientos afectados en Bogotá reportaban matrículas inferiores a 50 estudiantes, lo que hace inviable su sostenibilidad financiera frente a costos fijos crecientes, como el aumento del salario mínimo, y la imposibilidad de competir con la gratuidad y la alimentación escolar que ofrece el sector oficial.

