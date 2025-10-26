Video | ¿Se los perdió? Reviva aquí los goles del clásico paisa entre Nacional y DIM por la fecha 17 de Liga del 2025

El clásico paisa de la fecha 17 cumplió, desde el primer minuto, las expectativas que generó. Recién inició el partido cuando el equipo rojo de Antioquia tuvo su primer acercamiento de los rojos a la portería defendida por David Ospina, quien pide pista para el Mundial de Norteamérica con la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.
Sin embargo, el primero de los seis goles que se anotaron en el primero tiempo del partido llegó cuando iban 14 minutos de la primera parte. Lo anotó Marino Hinestroza, quien no había logrado anotar en lo que iba de la Liga. La fórmula de su anotación fue la misma que utilizó Nacional en todos sus tantos: cogió mal parada a la defensa de El Poderoso y aprovecharon para anotar.