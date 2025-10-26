Video | ¿Se los perdió? Reviva aquí los goles del clásico paisa entre Nacional y DIM por la fecha 17 de Liga del 2025

El clásico paisa de la fecha 17 cumplió, desde el primer minuto, las expectativas que generó. Recién inició el partido cuando el equipo rojo de Antioquia tuvo su primer acercamiento de los rojos a la portería defendida por David Ospina, quien pide pista para el Mundial de Norteamérica con la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Sin embargo, el primero de los seis goles que se anotaron en el primero tiempo del partido llegó cuando iban 14 minutos de la primera parte. Lo anotó Marino Hinestroza, quien no había logrado anotar en lo que iba de la Liga. La fórmula de su anotación fue la misma que utilizó Nacional en todos sus tantos: cogió mal parada a la defensa de El Poderoso y aprovecharon para anotar.

Lo mismo hicieron al minuto 24, cuando Hinestroza definió un contraataque que inició en el medio campo del cuadro verde y terminó con un remate cruzado en el área. En este encuentro, Hinestroza encontró revancha del bajón emocional con que se vio la semana pasada, en el duelo ante Once Caldas, del que salió llorando de la cancha del Atanasio Girardot tras errar varias opciones claras de gol.

El partido estuvo intenso. A pesar del resultado, el Medellín, acostumbrado a remontar inicios adversos en lo que va de la Liga (lo ha hecho en 3 de los 16 encuentros disputados hasta el momento), generó peligro sobre el arco defendido por Ospina pero, o sus atacantes no eran eficientes, o el portero antioqueño se lucía con buenas intervenciones. Sin embargo, al minuto 35, el argentino Francisco Fydrizsewski remató de derecha, entrando al área y consiguió su décimo gol en el Clausura, del que es goleador.

A los 10 minutos, Andrés Sarmiento, jugador de Nacional que anda en un buen nivel, marcó su cuarto gol en la Liga después de terminar una transición al ataque de los antioqueños, con lo que se consolidó como uno de los jugadores con mejor rendimiento en el equipo desde que Diego Arias asumió su cargo.

Entre tanto, cuando iban 44 minutos Andrés Román culminó un contraataque perfecto que inició en cancha propia, poniendo el 4-1 en el marcador con el que parecía terminaría el primer tiempo.

No obstante, cuando estaba cerca de acabarse el tiempo de reposición de la primera parte (2 minutos dio Wilmar Roldán), una pelota golpeó en la mano de Simón García, defensa de Nacional, dentro del área y, tras revisión del VAR, el juez central pitó penalti a favor del Medellín. Lo pateó Francisco Chaverra y con eso terminó un primer tiempo que estuvo lleno de emociones.