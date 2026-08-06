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Video | En torneo internacional, Jhon Jader Durán anota su primer gol oficial con Benfica, véalo aquí

El delantero colombiano, Jhon Jader Durán se hizo presente en la goleada del Benfica 6-1 ante Hearts de Escocia.

  • Jhon Jader Durán haciendo un corazón en su celebración. FOTO: X SLBenfica
    Jhon Jader Durán haciendo un corazón en su celebración. FOTO: X SLBenfica
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
06 de agosto de 2026
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Por la tercera ronda de las fases previas para clasificar a la etapa de liga de la Europa League, Benfica recibió este jueves 6 de agosto al Hearts de Escocia, el club que sorprendió en el fútbol británico la temporada pasada y casi le arrebata el título local al Celtic. Jhon Jader Durán y Richard Ríos iniciarían en el banco de suplentes, ya que el titular en la posición de centrodelantero es el griego Vangelis Pavlidis y en el medio jugó Enzo Barrenechea.

El juego nunca fue un dolor de cabeza para los dirigidos por Marco Silva. Al término de los primeros 45 minutos, los lisboetas ya lo ganaban 3-0 con goles de Rafa Silva (3’), Tomás Araújo (23’) y Pavlidis (42’). Al minuto 54, Gianluca Prestianni (el mismo de la polémica con Vinicius Jr.) anotó el cuarto gol y encendía la fiesta en la capital portuguesa.

Con este escenario de alegría ingresó al campo Jhon Durán al minuto 65 junto a Richard Ríos. Con los dos colombianos en cancha, el Benfica se divertía con la pelota en su posición a pesar del descuento de Tom Renaud al 72’. A falta de 3 minutos para el final, al 87’, Durán pisó el área y, a pase de Schjelderup, conectó un zurdazo cruzado para anotar el quinto tanto del Benfica y traer aún más tranquilidad. Fue su primer gol oficial con las águilas. El sexto fue obra del noruego.

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Ahora Benfica tendrá el debut liguero contra el recién ascendido Académico de Viseu, se espera que tanto Durán como Ríos tengan más minutos en este compromiso que se disputará el próximo domingo 9 de agosto a las 2:30 pm, hora de Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo marcó Jhon Jader Durán su primer gol con Benfica?
Jhon Jader Durán anotó su primer gol oficial con Benfica en la victoria 6-1 sobre Hearts por la tercera ronda previa de la Europa League. El delantero colombiano marcó al minuto 87 tras recibir un pase de Andreas Schjelderup.
¿También jugó Richard Ríos en la victoria de Benfica?
Sí. Richard Ríos ingresó al mismo tiempo que Jhon Durán, en el minuto 65. La noticia no informa sobre asistencias o goles del mediocampista colombiano, pero sí confirma su participación en el triunfo.
¿Qué resultado dejó el partido entre Benfica y Hearts?
Benfica goleó 6-1 a Hearts en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Europa League, quedando con una amplia ventaja en la eliminatoria.
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