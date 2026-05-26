Video | El Mundial también se juega en cortometrajes: así han sido las mejores presentaciones de convocados

El Mundial no solo es fútbol. Ahora, parece, también es cine. El torneo aún no ha empezado, pero ya hay una competencia enorme entre las selecciones que participarán en la Copa del Mundo, que se juega en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Desde que la Selección de Francia dio a conocer su lista de futbolistas convocados para el torneo, en el que buscarán su tercer título mundial, empezó la “batalla” de los cortometrajes de diferentes tipos en los que la mayoría de las selecciones nacionales –excepto Colombia, Brasil–, han dado a conocer al mundo los elegidos de sus técnicos.