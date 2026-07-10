Noruega vs. Inglaterra, un duelo de goleadores en los cuartos de final: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La selección de Noruega es la gran sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Los escandinavos vienen de eliminar a Brasil en Nueva York con doblete de su principal figura, Erling Braut Haaland y se encuentran a puertas de hacer historia cuando enfrenten a Inglaterra en Miami este sábado 11 de julio. Los Tres Leones por su parte lograron una hazaña ante México, pues aunque los manitos son una selección menor a la británica, el contexto del duelo en el Estadio Azteca midió el carácter de los dirigidos por Thomas Tuchel. El principal atractivo del compromiso es sin duda alguna el cara a cara de dos de los goleadores del torneo y del fútbol europeo en general. “El Androide” Haaland es, quizá, el jugador más mediático de la cita orbital junto a Vozinha, arquero de Cabo Verde. Esto debido por su capacidad goleadora y su aspecto físico, el cual llama la atención en redes sociales. Harry Kane, la carta de gol de los ingleses, lleva 6 goles, pero su aporte al juego va más allá de la estadística que mide a los “killers”. La fortaleza del jugador del Bayern Múnich es su efectividad y más que correcta asociación en el juego.

Otro de los duelos principales se da en los arcos, pues Orjan Nyland viene de ser figura contra Brasil, lo mismo que Jordan Pickford en el juego donde se enfrentó a México. Por último, el banquete de los “10” que nos brinda dos futbolistas de alto nivel como Martin Odegaard por el lado vikingo y con el “Peaky Blinder” Jude Bellingham, ambos portadores del mítico número y con calidad de sobra para ser decisivos para sus escuadras. Lea también: ¿Vozinha sería compañero de Messi en el Inter de Miami? Esto es lo que se sabe del futuro del arquero de Cabo Verde

Posibles alineaciones y bajas de Inglaterra y Noruega

No se esperan grandes variantes tácticas para el partido, pues para Noruega el principal problema sería la posible baja de Jorgen Strand Larsen, delantero suplente de Haaland por una virosis; empero, lo más probable es que esté. Por el lado de Inglaterra, el único contratiempo será reemplazar a Jarrel Quansah, quien fue expulsado tras una dura entrada contra Jesús Gallardo en el partido anterior. Erling Haaland habló antes del compromiso y afirmó que “la presión debe ser para los ingleses, son favoritos”. Nuevamente, el jugador del Manchester City habla bien de su rival, tal cual lo hizo contra Costa de Marfil y Brasil, conjuntos a los que venció Noruega. El partido entre noruegos e ingleses será a las 4:00 p.m., hora colombiana, con transmisión de DirecTV.

Los árbitros del partido Noruega vs. Inglaterra

En las declaraciones pospartido del duelo entre México e Inglaterra, Thomas Tuchel afirmó que el VAR y los jueces dentro del terreno no fueron eficientes. “Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los oficiales de VAR no son lo suficientemente buenos. Las tres personas del VAR eran sudamericanas, en un partido así”, afirmó el técnico alemán al mando de los británicos. Para este compromiso entre vikingos y leones, el juez central asignado por la comisión arbitral liderada por Pierluigi Collina es el francés Clément Turpin, quien ya arbitró a Inglaterra en el primer duelo del Mundial contra Croacia, juego en el cual le pitó un penal a favor al conjunto inglés. También arbitró a Colombia en el duelo por dieciseisavos de final ante Ghana. Los asistentes también serán galos: Nicolas Danos y Benjamin Pages. Los árbitros cuarto y quinto serán españoles: Alejandro Hernández y José Enrique Naranjo. El VAR será el francés Jérôme Brisard y el AVAR el estadounidense Armando Villarreal. Lea también: Se acabó el invicto del arquero España: Bélgica le anotó gol a Unai Simón en partido por el paso a la semifinal