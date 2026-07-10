El dólar rompe la barrera de los $3.300 por primera vez desde 2020 en Colombia

El bolsillo de los colombianos que compran en dólares, desde quienes viajan al exterior hasta las empresas que importan maquinaria, tiene una buena noticia esta semana.
Por primera vez desde enero de 2020, el país tendrá una Tasa Representativa del Mercado (TRM) por debajo de los $3.300. Desde este viernes y hasta el próximo martes regirá una TRM de $3.248,87.
Así las cosas, esto representó una caída de $56,36 frente a la TRM que estaba vigente ($3.305,38). Con esto Colombia completó toda una semana con el dólar en tendencia bajista por los $3.300.
Durante la jornada, el dólar abrió en $3.282,00, tocó un máximo de $3.285,00 y llegó a un mínimo de $3.231,00. Es decir, la moneda estadounidense se movió en un rango de apenas $54 pesos, pero con una tendencia clara a la baja que llevó el precio promedio final a $3.249,025.
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