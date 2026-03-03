William Tesillo y la clave para eliminar a Millonarios: “Llegamos con rodaje y la motivación a tope”

La tensión de un clásico se traslada al plano internacional. Este miércoles, a las 7:30 p. m., el Atanasio Girardot será el escenario donde Atlético Nacional y Millonarios se jugarán el “todo o nada” por el ingreso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En la previa del encuentro, William Tesillo compareció ante los medios con la seguridad de quien conoce el peso de la camiseta verdolaga en estas instancias. Para Tesillo, jugar este partido único en Medellín no es un detalle menor. El defensor enfatizó que el grupo se siente pleno cuando siente el respaldo de su hinchada. “Estamos contentos porque es un partido que irradia una motivación especial por lo que nos estamos jugando: el paso a la fase de grupos contra un gran rival en nuestra casa y con nuestra gente. Aquí nos hemos hecho fuertes y esperamos que mañana (este miércoles) no sea la excepción”, afirmó el central.

Al ser consultado sobre el peso de la localía en competencias de la Conmebol, Tesillo fue tajante: “Pesa mucho. El acompañamiento de nuestra gente, siempre con el estadio lleno, es vital. Nosotros dentro del campo hemos demostrado que somos un equipo sólido en casa”. A pesar de la confianza, el jugador no subestimó el presente del conjunto bogotano, que llega con aires renovados tras la vinculación de su nuevo cuerpo técnico. “Vamos a enfrentar a un gran rival que viene haciendo las cosas bien con su nuevo entrenador. Esperamos que todos podamos destacar para ganar y avanzar”, señaló. Sobre el estado actual del plantel tras el inicio de la temporada, Tesillo dio un parte de tranquilidad respecto al ritmo de competencia: “Llegamos bien porque todos hemos tenido la posibilidad de jugar y sumar minutos. Arribamos a esta instancia con rodaje en varios partidos importantes; físicamente estamos en óptimas condiciones y el grupo está muy motivado”.

Un clásico con “otro precio”

Enfrentar a un rival de patio en un torneo internacional le añade un ingrediente extra a la disputa. Para Tesillo, aunque el conocimiento entre ambos equipos sea amplio, el contexto continental cambia la narrativa del juego. “Es diferente. En el ámbito internacional las cosas tienen ‘otro precio’ y más contra este rival; eso nos motiva. Somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, especialmente en nuestro estadio”, explicó el defensor barranquillero.