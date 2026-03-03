Trump anuncia que EE. UU. escoltará a los petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que, de ser necesario, la Marina estadounidense escoltará a los petroleros que crucen el estrecho de Ormuz, en respuesta a las advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán sobre el cierre del paso marítimo.
“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.