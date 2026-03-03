x

James Rodríguez tiene nuevo compañero colombiano

El exjugador del Deportes Tolima se mostró feliz de poder compartir con el 10 de la Selección Colombia.

  • El extremo chocoano Mauricio González Carabalí, es nuevo jugador del Minnesota de James Rodríguez. FOTO TOMADA X @cdtolima
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Nacido en Lloró, Chocó, el extremo Mauricio González, que pasó por el Inter de Palmira y el Deportes Tolima, ahora es anunciado como refuerzo del Minnesota United, equipo donde juega James Rodríguez.

Con tan solo 21 años de edad, el chocoano, sostuvo en una entrevista radial, que está feliz de jugar en el exterior y sobre todo en el equipo donde está el 10 de la Selección Colombia, un jugador que admira y por ello, compartir con James camerino y entrenamientos es algo que lo tiene muy ilusionado.

Un solo semestre fue necesario para que González mostrara sus condiciones; el año pasado actuó con el Deportes Tolima, equipo con el que alcanzó a estar en 27 partidos, registrando además cinco goles y tres asistencias.

González confesó que otro club que lo quería para esta temporada era el Atlético Nacional, pero la condición de Tolima para dejarlo ir, era que fuera para un club del exterior y por ello, el interés del verde paisa no avanzó.

Hay que recordar que en Minnesota también está, otro colombiano, se trata de Jefferson Díaz, quien también se mostró bastante ilusionado cuando confirmaron la llegada de James, pues para ambos jugadores el 10 de la Tricolor es un ídolo.

González, quien tuvo que esperar unos días mientras se gestionaba su Visa, ya pudo viajar a Estados Unidos y se unió con sus nuevos compañeros en su nuevo club.

El extremo firmó contrato en enero hasta el 2030 y tan pronto tenga los documentos viajará para iniciar su proceso con Minnesota.

