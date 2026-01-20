Trece árbitros colombianos, liderados por Wílmar Roldán, fueron convocados a la pretemporada de Conmebol

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que trece jueces colombianos fueron llamados para hacer la pretemporada con Conmebol para ganarse un lugar en el listado de jueces disponibles para los torneos de la entidad, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El grupo de convocados está integrado por cinco mujeres y ocho hombres, quienes ya se encuentran en Luque (Paraguay) cumpliendo las sesiones programadas, tanto de actualización en temas reglamentarios como en las pruebas físicas.

