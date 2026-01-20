x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trece árbitros colombianos, liderados por Wílmar Roldán, fueron convocados a la pretemporada de Conmebol

La lista de colombianos está integrada por cinco mujeres y ocho hombres, que están en Paraguay presentando las pruebas.

  • El central antioqueño Wílmar Roldán lidera el grupo d 13 árbitros colombianos que hacen la pretemporada en Paraguay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El central antioqueño Wílmar Roldán lidera el grupo d 13 árbitros colombianos que hacen la pretemporada en Paraguay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que trece jueces colombianos fueron llamados para hacer la pretemporada con Conmebol para ganarse un lugar en el listado de jueces disponibles para los torneos de la entidad, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El grupo de convocados está integrado por cinco mujeres y ocho hombres, quienes ya se encuentran en Luque (Paraguay) cumpliendo las sesiones programadas, tanto de actualización en temas reglamentarios como en las pruebas físicas.

Puede leer: Mariana Quintero, la árbitra antioqueña que ha pitado tres finales de la Liga Femenina y sueña con su escarapela Fifa

De acuerdo con lo expuesto por la Federación, según informó Conmebol, la “pretemporada se extenderá hasta el primero de febrero y tiene como objetivos principales fortalecer los aspectos técnicos, afinar los protocolos en el terreno de juego e impulsar la evolución del arbitraje en las competencias de selecciones y clubes organizadas por la Confederación”.

¿Quiénes son los árbitros centrales convocados?

Wilmar Roldán

Carlos Betancur

John Ospina

María Victoria Daza

Paula Fernández

¿Quiénes son los asistentes de línea convocados?

Alexander Guzmán

John León

David Fuentes

Miguel Roldán

Richard Ortiz

Mary Blanco

Jenny Torres

Nataly Arteaga

Le puede interesar, en video, “Llegar a las finales que llegó el Medellín no es fácil” Carlos Mario Hoyos | Línea de Gol

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la pretemporada arbitral de Conmebol?
Es una concentración anual donde árbitros de Sudamérica realizan pruebas físicas, técnicas y reglamentarias para integrar el listado oficial de torneos continentales.
¿Cuántas mujeres fueron convocadas?
Cinco árbitras colombianas hacen parte del grupo, reflejando el crecimiento del arbitraje femenino en el país.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida