Mariana Quintero, la árbitra antioqueña que ha pitado tres finales de la Liga Femenina y sueña con su escarapela Fifa

En una encuesta viral en redes sociales la eligieron como la árbitra más linda del país, pero la antioqueña Mariana Quintero Serna lo que realmente quiere y por lo que trabaja todos los días es para convertirse en la mejor árbitra de Colombia. Y va por buen camino, pues gracias a su desempeño ya ha sido elegida para pitar las tres últimas finales de la Liga Femenina.
La jueza, que ajusta 10 años en el arbitraje, se inició en este camino cuando aún estaba en el colegio, en décimo grado. También hizo parte de un club en su barrio, pero, tras participar en los interclases de fútbol, su profesor de inglés la invitó a ser parte de la Corporación Arbitral, Social y Deportiva de Antioquia (Casda), y aceptó.