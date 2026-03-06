DIM tendrá una semana para preparar su primera victoria en el Atanasio en 2026 y meterse a los grupos de Libertadores

Solo hay una certeza: el DIM jugará, durante el primer semestre del 2026, la fase de grupos de un torneo internacional. El resto son incertidumbres. Medellín estuvo cerca de ganar el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la Libertadores de este año contra Juventud de Uruguay, pero el resultado se le escapó en un descuido. Los rojos igualaron a un tanto con el equipo charrúa, segundo rival de ese país que enfrentan en el camino a convertirse en uno de los 32 equipos que jugarán por levantar “La Gloria Eterna”. En la segunda ronda se midieron ante Liverpool de Montevideo. Ganaron la serie 2-1. El triunfo que decantó la balanza en su favor se jugó en Uruguay.

El jueves intentaron emularlo, pero no fue posible. “Este es un fútbol que se caracteriza por ganar la segunda pelota, la dividida, no dar por perdido ningún balón: esas eran alguna similitudes entre ambos elencos. Sin embargo, Liverpool era más directo desde atrás. Este equipo (Juventud) intentaba elaborar más. Por medio de ataques por las bandas, sus extremos, su volante 10, buscaron generar más opciones de gol. Estructuralmente eran diferentes”, aseguró Alejandro Restrepo, técnico del Medellín, tras el juego.

¿El DIM no ha ganado ningún partido en el Atanasio?

El Poderoso, que desde el inicio del campeonato colombiano tuvo un calendario desenfrenado, tendrá una semana completa para preparar el encuentro de vuelta contra Juventud, que se disputará el jueves 12 de marzo en el Atanasio Girardot (7:30 p.m.). Esos días le servirán al cuerpo técnico para ajustar cosas. Por un lado, debe trabajar la concentración de sus defensas para que no se le vayan de las manos resultados a favor, como ocurrió en Montevideo. También tiene que pulir la definición. Los rojos generaron cuatro situaciones de gol. Sin embargo, solo anotaron una.

Si los rojos logran perfeccionar esos aspectos, seguro podrán conseguir la victoria que los lleve a superar la serie. Pero no será fácil. El Medellín buscará el jueves su primer triunfo del semestre siendo local, ante su público. El Rey de Corazones ha disputado cinco partidos en su estadio este semestre. De ellos empató tres (1-1 Pereira, 2-2 Tolima y 0-0 contra Liverpool), mientras que perdió los dos restantes (1-2 ante el Inter de Bogotá y 1-2 recibiendo al Atlético Bucaramanga). Eso ha llevado a que la relación con los aficionados no sea buena.

En cada juego de local, cuando reciben gol, los hinchas han silbado a sus futbolistas, los han insultado y hasta han pedido que se vayan de la institución. Por eso, un triunfo ante Juventud sería propicio para, de un lado cerrar el paso al torneo de clubes más importante de Suramérica –que representaría un ingreso de 3 millones de dólares para el club–, mientras que sería el impulso para iniciar la “épica” en la liga local, donde se ubican en el puesto 16 con 7 unidades: aún tienen opciones de clasificar a cuadrangulares, pero tienen un margen de error muy reducido.

¿Qué pasa si el DIM pierde su serie contra Juventud?

En caso de no ganar la serie contra Liverpool, el DIM no se quedaría sin torneo internacional para esta temporada. El cuadro que se quede en el camino en esta fase del torneo, tendrá cupo, de manera inmediata, en la ronda de grupos de la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia para los clubes que pertenecen a Conmebol.