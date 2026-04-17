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“Tiene todo para llegar”: ¿Por qué Gout Gout podría ser el hombre que supere el récord de 100 metros planos de Usain Bolt?

El deportista australiano, de 18 años, corrió recientemente una prueba de 100 metros planos en menso de 11 segundos. La semana pasada superó el registro de Bolt en 200 metros a su edad.

  • El atleta australiano Gout Gout es uno de los mejores prospectos del atletismo mundial. Foto: Getty. Diseño: El Colombiano
    El atleta australiano Gout Gout es uno de los mejores prospectos del atletismo mundial. Foto: Getty. Diseño: El Colombiano
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Han pasado casi 17 años desde que Usain Bolt rompió el récord mundial de 100 metros. El 16 de agosto de 2009 el corredora jamaiquino rompió las leyes de la física cuando cruzó la meta de la prueba reina del atletismo en 9, 58 segundos. Desde entonces, cada tanto aparece un potencial candidato a romper esa plusmarca, que parece imbatible.

Kishane Thompson, Noah Lyles, Oblique Seville, Lamont Marcell Jacobs, Letsile Tebogo y más figuras han intentado alcanzar la marca, pero no han podio. Hacerlo no es fácil. Bolt tiene características poco comunes en un velocista que le ayudaron. Por ejemplo, mide 1,95 metros y tiene una zancada larga. Además, sus brazos son gruesos, pero no pesados y sus piernas muy delgadas. Eso, sumado a la forma en que corría convertían al jamaiquino en una “máquina” aerodinámica.

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¿Cuál fue el tiempo de Gout Gout que sorprende en el mundo del atletismo?

El registro de Bolt ha sido inalcanzable. En París 2024, por ejemplo, la medalla de oro de los 100 metros planos la ganó Noah Lyles tras parar el cronómetros en 9,784. Entre tanto, el jamaiquino Kishane Thompson terminó segundo con 8,789. Esa marca fue superada en septiembre de 2025 por Oblique Seville, quien terminó la prueba en el Mundial de Atletismo que se realizó en Tokio en 9,77 segundos, muy lejos incluso de los 9,69 que ubican al norteamericano Tyson Gay como segundo hombre más veloz de la historia.

Sin embargo, parece que por fin apareció quien será sucesor de Bolt. El australiano Gout Gout, un corredor de ascendencia africana (sus padres son de Sudán del Sur –país que tiene la etnia más alta del mundo porque por lo general superan los 2 metros de estatura–, ha mostrado mucho talento con apenas 18 años. El jueves, en una competencia que se realizó en el Centro de Atletismo de Queeslands ciudad donde nació, firmó un tiempo que lo pone en la conversación por romper la marca de Bolt.

Conozca más: ¿Apareció el sucesor? Gout Gout destroza los registros juveniles de Usain Bolt

El joven atleta finalizó la prueba con un tiempo de 10.19. Sin embargo, de acuerdo con datos de Japan Today, en la competencia que se realizó en Brisbane en febrero pasado terminó el recorrido en 10,0 segundos. Eso lo ubica con el mismo tiempo del japonés Sorato Shimizu, quien tiene el récord en la categoría sub-18 con 10 segundos cerrados en una prueba que no es su especialidad: todos los esfuerzos de Gout Gout se han centrado en los 200 metros, prueba donde tiene el récord mundial sub-20 con 19,67 (superó los 19,99 de Bolt a su edad).

Según las proyecciones que se tienen, se estima que en sus próximas presentaciones Gout Gout buscará romper el récord nacional de su país: los 9,93 segundos que tiene Lowering Patrick desde 2003, para después centrarse en intentar bajar el tiempo que tiene Usaint Bolt desde 2009 que ningún humano ha logrado romper.

¿Podrá Gout Gout superar los récords de Usain Bolt?

La gran pregunta que el mundo del atletismo se hace hoy es si alguien podrá romper los récords mundiales de Bolt. Al parecer Gout Gout, de lograr mantener el ritmo de competencia que ha mostrado en el último tiempo cuando pase de la categoría sub-20, podría ser la primera persona que corra más rápido que “el rayo”.

“La zancada que tiene es lo que marca la diferencia. Tiene una zancada buena y además la resistencia para poder sostener el sprint al final del recorrido. Además, por lo general uno de los estándares que se miran para los nuevos competidores determinar las proyecciones son las estadísticas internacional de todos los corredores para ver qué marcas hacían de juvenil. Bolt tenía marcas fuertes. Se proyectaba. Gout Gout superó por 20 o 30 milésimas su marca en 200 metros, así que tiene todo para llegar”, analizó Jacobo de León, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia.

Sin embargo, hay que esperar a que pase el tiempo y logre mantenerse en la madurez. Muchos deportistas de alto rendimiento logran marcas altas cuando están en las categorías juveniles, pero después no consiguen sostenerlas en la adultez por lesiones u otros factores. Por ahora, el mundo se ilusiona.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Gout Gout?
Es un velocista australiano de 18 años considerado una de las mayores promesas del atletismo mundial por sus marcas en 100 y 200 metros.
¿Gout Gout puede romper el récord de Usain Bolt?
Los expertos consideran que tiene potencial, pero aún debe consolidar su rendimiento en la categoría adulta y evitar lesiones.
¿Cuál es el mejor tiempo de Gout Gout?
Ha registrado marcas cercanas a los 10.0 segundos en 100 metros y 19.67 en 200 metros sub-20.

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