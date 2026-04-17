“Tiene todo para llegar”: ¿Por qué Gout Gout podría ser el hombre que supere el récord de 100 metros planos de Usain Bolt?

Han pasado casi 17 años desde que Usain Bolt rompió el récord mundial de 100 metros. El 16 de agosto de 2009 el corredora jamaiquino rompió las leyes de la física cuando cruzó la meta de la prueba reina del atletismo en 9, 58 segundos. Desde entonces, cada tanto aparece un potencial candidato a romper esa plusmarca, que parece imbatible.
Kishane Thompson, Noah Lyles, Oblique Seville, Lamont Marcell Jacobs, Letsile Tebogo y más figuras han intentado alcanzar la marca, pero no han podio. Hacerlo no es fácil. Bolt tiene características poco comunes en un velocista que le ayudaron. Por ejemplo, mide 1,95 metros y tiene una zancada larga. Además, sus brazos son gruesos, pero no pesados y sus piernas muy delgadas. Eso, sumado a la forma en que corría convertían al jamaiquino en una “máquina” aerodinámica.
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