Gout Gout, ¿el heredero de Usain Bolt?

Hay nombres que parecen destino. El de Gout Gout suena a velocidad pura: “go, go”. Y eso es justamente lo que hace este hombre de tez morena, que con zancada larga y a un ritmo explosivo parece no tener freno cuando pisa una pista.

¿Será este atleta australiano el sucesor de Usain Bolt? Por lo pronto, ya viene haciendo mejores tiempos que la estrella de Jamaica cuando tenía su misma edad.

Con lo que viene haciendo en el atletismo, este joven deportista hace tambalear las marcas que ostenta la leyenda Bolt, que tiene en su poder las marcas de 100 metros (9,58 segundos desde 2009) y 200 metros planos (19,19 s. también en 2009).

Gout nació hace 18 años en Ipswich, Queensland, donde sus padres, naturales de Sudán del Sur, se radicaron dos años antes de que este nuevo prodigio de la velocidad llegara al mundo.

El pasado domingo, Gout Gout volvió a impresionar con sus tiempos. Esta vez, durante el Campeonato de Australia de Atletismo en Sídney y en la prueba de los 200 metros, “voló” para marcar un registro de 19.67, el mejor del año y, de paso, el más rápido que Bolt cuando tenía esa edad.

En su momento, en 2004, el jamaiquino corrió esa prueba en 19,93, para convertirse luego en rey de la velocidad con ocho medallas olímpicas de oro y once títulos mundiales.

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“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, celebró Gout ante el asedio de los periodistas, que expectantes por los posibles tiempos que pueda tumbar ya lo empiezan a seguir en cada competencia a las que asiste.

Desde 2024, Gout, con dientes grandotes, quien mide 1,82 metros de estatura y pesa unos 68 kilos, empezó a acaparar la atención internacionalmente al hacer la media vuelta a la pista en 20,04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968. Esa vez, con 16 años, también corrió más rápido que Bolt cuando el hoy recordado “hijo del viento” empezó a ser mayor de edad.

Después, bajó su récord a 20.02. Ahora, por debajo oficialmente de los 20 segundos evidencia que sus resultados no son fruto de la casualidad.

En su poder, Gout también tiene las plusmarcas de Australia sub-16 y 18 en 100 (10,17 segundos) y 200 metros (20,04) en 2024, temporada en la que también es recordado al terminar subcampeón mundial sub-20, en 200 metros (20,60), en el Mundial realizado en Lima, Perú.

En septiembre pasado, durante el Mundial de mayores en Tokio, Japón, ante la atenta mirada de Bolt, Gout mostró respeto y prudencia ante el foco mediático, sobre todo cuando le preguntaron por Usain.

“Él es el Goat (siglas en inglés para referirse al mejor de la historia). Usain Bolt es al que todos miran. Yo lo que tengo que hacer es seguir fijándome en él y tratar de ser como él”, sostuvo a la agencia AFP el australiano con calma.

“Ha sido estupendo, me ha gustado empezar a competir en la escena mundial. Estoy feliz por estar aquí y estoy ya deseando que llegue la semifinal. Esto es una gran experiencia para mí, poder correr con los mejores. Es una gran experiencia poder correr en semifinales, estar en el top 24 del mundo”, agregó el joven talento, quien fue cuarto en su serie y no logró pasar a la última instancia, pero sí adquirir experiencia ante los rayos del atletismo.

Ahora, tras su éxito en el Nacional en Sídney, y en charla con los voceros de la World Athletics, indicó: “Esto es lo que he estado esperando. Antes de la carrera, revisé mis notas y predije que iba a correr en 19,75 aquí. Es bueno que te comparen con los mejores del mundo. Yo soy yo y hago lo mío. No siento ninguna presión. En cuanto salgo a la pista, solo existimos la pista, mis zapatillas y yo”.

Ahora, con su nombre que suena a impulso, Gout Gout se encamina a hacer historia en el atletismo.

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