Narváez llegó al Giro sin competencia y ya suma tres triunfos; Egan resiste en el top 15

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) está volando en el Giro de Italia. Este miércoles, el corredor de 29 años logró su tercera victoria en la actual corsa rosa luego de imponerse en la undécima etapa, de 195 kilómetros entre Porcari (Paper District) y Chiavari, en una jornada en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) defendió con éxito el liderato y el colombiano Egan Bernal (Ineos) bajó dos casillas, ubicándose ahora 15° en la clasificación general.
En un vibrante mano a mano con el español Enric Mas (Movistar), Narváez, haciendo gala de su potencia y punta de velocidad, cruzó primero la meta con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 43 segundos. Lo del ecuatoriano es admirable: llegó al Giro luego de cuatro meses sin competir. El pasado 24 de enero, cuando marchaba segundo en la general del Tour Down Under en Australia, sufrió una dura caída en la cuarta jornada que le causó fracturas en las vértebras torácicas y un fuerte traumatismo en la espalda. Hoy, plenamente recuperado, saca la cara por Sudamérica.